WTA Indian Wells – Venus Williams regola Barthel | Pliskova soffre e batte Kontaveit al

WTA Indian Wells – Muguruza e Svitolina - che sofferenza! Entrambe ai quarti al terzo set : Garbine Muguruza ed Elina Svitolina staccano il pass per i quarti di Indian Wells: la spagnola supera Bertens, l’ucraina ha la meglio su Barty. Entrambi i successi arrivano dopo un combattuto terzo set Indian Wells si conferma un torneo alquanto ostico per le big del tabellone femminile. Dopo le sconfitte di Wozniacki e Kvitova, nonché il ritiro di Serena Williams, nella notte italiana sono arrivate le eliminazioni di Osaka e Halep, prime ...

WTA Indian Wells – La notte fatale dei numeri 1! Dopo Djokovic ko anche Osaka : la giapponese sconfitta da Bencic : Naomi Osaka ko negli ottavi di finale dei Indian Wells: la tennista nipponica si arrende in due set ad una straordinaria Belinda Bencic notte di Indian Wells fatale per i numeri 1. Dopo la sconfitta di Novak Djokovic nel singolare maschile, battuto da Philipp Kohlschreiber, abbandona il torneo anche Naomi Osaka, numero 1 del ranking mondiale femminile. La tennista nipponica si è arresa in 1 ora e 7 minuti di gioco ad una straordinaria ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : fuori Osaka e Halep! Le giovani rampanti si prendono la scena - avanti anche Kerber e Muguruza : Sorprese e battaglie a volontà negli ottavi di finale femminili giocati nella giornata appena trascorsa al WTA Premier Mandatory di Indian Wells. Escono di scena le prime due giocatrici del mondo, la giapponese Naomi Osaka e Simona Halep: se l’una manterrà la vetta del ranking mondiale, l’altra scivolerà almeno al terzo posto, e potrebbe scendere ancora in caso di risultati positivi di altre. Il giorno, in terra americana, comincia ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati di lunedì 11 Marzo. Osaka - Pliskova e V.Williams agli ottavi : Si completano i match di terzo turno nel torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells. Qualificazione agli ottavi di finale per la numero uno del mondo, Naomi Osaka, che supera in due set l’americana Danielle Collins. Adesso per la giapponese ci sarà una sfida complicata con la svizzera Belinda Bencic, che ben si è comportata con la russa Ekaterina Alexandrova, la quale non è riuscita a ripetersi dopo la vittoria su Caroline ...

WTA Indian Wells – Naomi Osaka e Venus Williams volano agli ottavi : Collins e McHale ko in due set : Naomi Osaka e Venus Williams staccano il pass per gli ottavi di finale del torneo WTA di Indian Wells Se Serena Williams è stata costretta al ritiro nel torneo Wta di Indian Wells, la sorella Venus sta continuando con soddisfazione il suo percorso sui campi in cemento statunitensi. La più grande delle sorelle Williams ha battuto in due set la connazionale McHale, staccando così il pass per gli ottavi di finale, nei quali sfiderà Barthel. ...

WTA Indian Wells – Sabalenka non dà scampo alla Tsurenko - la bielorussa accede al turno successivo : Tutto semplice per la tennista bielorussa, che accede così agli ottavi di finale dove affronterà Angelique Kerber Prosegue la marcia di Aryna Sabalenka nel torneo WTA di Indian Wells, la bielorussa non dà scampo all’ucraina Tsurenko superandola in due set con il punteggio di 6-2, 7-5. Una grande dimostrazione di forza della numero 9 del mondo, che impiega un’ora e ventiquattro minuti per staccare il pass per gli ottavi di ...

WTA Indian Wells – Pliskova agli ottavi sul velluto - asfaltata la francese Bonaventure in due set : Tutto semplice per la ceca nel match dei sedicesimi di finale contro la Bonaventure, sconfitta in un’ora e dieci minuti di gioco per 6-3, 6-2 Successo esaltante per Karolina Pliskova nei sedicesimi di finale del torneo WTA di Indian Wells, la ceca infatti piega senza faticare la francese Bonaventure in due set. Risultato mai in discussione, con la numero 5 del ranking che prende in mano il pallino del gioco fin dai primi scambi, per ...

WTA Indian Wells – Che rischio per Angelique Kerber - la tedesca stende in rimonta la Vikhlyantseva : Sotto di un set, la tedesca comincia a giocare e asfalta senza pietà l’avversaria russa staccando il pass per gli ottavi di finale Vittoria con brivido per Angelique Kerber nei sedicesimi del torneo di Indian Wells, la tedesca suda le proverbiali sette camicie per avere ragione della russa Vikhlyantseva. Perso il primo set, la numero otto del ranking alza il proprio ritmo e non lascia scampo alla sua avversaria, superandola con il ...

WTA Indian Wells – Ritiro Serena Williams - i motivi del forfait contro Muguruza : Serena Williams si ritira dopo il primo set dei sedicesimi di finale del torneo di Indian Wells 2019: i motivi del forfait “Prima del match non mi sentivo bene, e poi la situazione è andata peggiorando. Ho accusato forti giramenti di testa e tanto affaticamento. Dallo score sembrerebbe che abbia cominciato il match nella maniera giusta, ma non mi sentivo assolutamente bene fisicamente. Adesso spero di potermi riprendere in tempo per ...

WTA Indian Wells – Bertens e Svitolina agli ottavi : battute Konta e Gavrilova in due set : Kiki Bertens ed Elina Svitolina battono rispettivamente ai sedicesimi di finale del torneo WTA di Indian Wells Johanna Konta e Daria Gavrilova Nella notte italiana tanti sono stati i match del torneo sul cemento di Indian Wells disputati. Tra questi per il circuito femminile spiccano quelli che hanno visto trionfare Kiki Bertens ed Elina Svitolina. La numero 9 della classifica mondiale ha battuto Johanna Konta, dopo un lunghissimo primo ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del tabellone femminile (11 Marzo). Simona Halep agli ottavi - ritiro per Serena Williams : Si sono completati i match del terzo turno nel torneo WTA di Indian Wells, primo Premier Mandatory della stagione. La numero due del mondo Simona Halep prosegue il suo cammino dopo aver superato in due combattuti set l’ucraina l’ucraina Katerina Kozlova, numero 114 del mondo. Nel prossimo turno Halep se la vedrà con la ceca Marketa Vondrousov, che ha sconfitto in rimonta la lettone Jelena Ostapenko dopo una bella battaglia di oltre due ...

WTA Indian Wells – Serena Williams si ritira e dà via libera alla Muguruza - Ostapenko ko a sorpresa contro la Vondrousova : Dura solo tre quarti d’ora il match tra Williams e Muguruza, l’americana infatti si ritira all’inizio del secondo set Garbine Muguruza accede agli ottavi di finale del torneo WTA di Indian Wells, sfruttando il ritiro di Serena Williams. L’americana alza bandiera bianca all’inizio del secondo set, dopo aver perso il primo con il punteggio di 6-3. Una volta ceduto il primo game del secondo parziale alla sua ...

WTA Indian Wells – Simona Halep vola agli ottavi - battuta in due set l’ucraina Kozlova : La tennista romena continua la sua marcia ad Indian Wells, accedendo agli ottavi di finale dopo il successo sull’avversaria ucraina Soffre ma vince Simona Halep nei sedicesimi di finale del torneo di Indian Wells, la tennista romena si sbarazza in due set di Kateryna Kozlova stendendola con il punteggio di 7-6, 7-5 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. Un successo voluto e meritato per la numero 2 del ranking, che stacca così ...

WTA Indian Wells : Osaka e Venus ok - già fuori la Pavlyuchenkova : Indian Wells, nel tabellone femminile prosegue il cammino della testa di serie numero 1 Naomi Osaka, sconfitta nella notte la Mladenovic Naomi Osaka ha iniziato col piede giusto il suo Indian Wells. La tennista numero 1 del tabellone si è sbarazzata di Kiki Mladenovic ol punteggio di 6-3 6-4 ed al terzo turno affronterà la Collins, la quale ha sconfitto la Flipkens nella notte. La gara più attesa era senz’altro quella tra Kvitova e ...