Whatsapp non invia audio | soluzioni

Inconsueti problemi Whatsapp il 13 marzo : perché non si riesce a mandare foto - video - note vocali e aggiornare stati? : Un mercoledì da dimenticare quello di oggi 13 marzo con problemi WhatsApp che si sommano a quelli Instagram e Facebook e dunque della famiglia delle app social più diffuse e utilizzate al mondo. Lo strumento di messaggistica, ormai da questo pomeriggio, ha iniziato a sperimentare non un vero e proprio down, visto che si riesce senza alcun problema ad inviare i messaggi di testo e pure a riceverli ma al contrario, non è possibile inoltrare né ...

Facebook - Whatsapp e Instagram down : black out generale - sito e app non funzionano [AGGIORNAMENTI LIVE] : black out generale dei social più utilizzati al mondo: Facebook, WhatsApp e Instagram risultano fuori uso. Molti gli utenti che tentano di accedere invano, o che non riescono a visualizzare alcun contenuto. Migliaia le segnalazioni giunte: i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo Facebook, WhatsApp e Instagram down: black out generale, sito e app non funzionano [AGGIORNAMENTI LIVE] sembra ...

Facebook - Whatsapp e Instagram down - sito e app non funzionano : centinaia di segnalazioni : Da qualche ora social e gli altri servizi risultano non sono accessibili in alcune zone del mondo: il disservizio segnalato da centinaia di utenti negli Usa

Bolletta gas : foto contatore Italgas Reti su Whatsapp - quando non è truffa : Bolletta gas: foto contatore Italgas Reti su Whatsapp, quando non è truffa Come riconoscere una truffa della Bolletta gas Di truffe oggi ce ne sono tante all’ordine del giorno e bisogna avere mille occhi aperti. Alcuni di questi raggiri agiscono anche sulla Bolletta gas e luce. I classici finti tecnici che, sprovvisti di tesserino, raccolgono dati utili per la sottoscrizione di un altro contratto all’ignaro cliente. Magari con costi bassi ...

Facebook - Instagram e Whatsapp si fondono insieme? Non proprio - ecco la verità : Infatti nelle note del profilo Facebook , il creatore del social si è dilungato in un post dove spiega la nuova politica dell'azienda. Secondo Zuckerberg i social media dovranno subire un drastico ...

Il significato di tutte le emoticon 2019 : lista completa 230 emoji Unicode 12.0 pronte per Whatsapp e non solo : Le emoticon 2019 sono tra noi con il loro significato, non si è fatto in tempo a conoscere tutte quelle del 2018 che già ci tocca conoscere le nuovissime emoji appena approvate per il 2019 dal consorzio Unicode, in riferimento proprio alla sua versione 12.0. Le ben note faccine, i simboli che rappresentano oggetti, animali e tanto altro ancora, per quest'anno, sono ben 230. Il conteggio complessivo include pure le molteplici varianti di molte ...

Whatsapp prevede un ban per gli utenti che non usano app ufficiali : WhatsApp vuole colpire con un ban temporaneo gli utenti che accedono al popolare servizio di messaggistica mediante applicazioni non ufficiali. L'articolo WhatsApp prevede un ban per gli utenti che non usano app ufficiali proviene da TuttoAndroid.

Strana scomparsa degli sticker Whatsapp : un pacchetto non più utilizzabile su Android e iPhone : Un piccolo giallo per l'applicazione di messaggistica: alcuni sticker WhastApp, in particolar modo quelli relativi ad un determinato pacchetto, sono letteralmente scomparsi dalle soluzioni messe in campo dagli sviluppatori e non sembrerebbe esserci un apparente motivo per quanto accaduto. Quali sticker WhatsApp non sono più disponibili e dunque alla portata di app da qualche ora? Il pacchetto specifico di cui non è possibile più utilizzare ...

Non ufficiale il concorso Lavazza per una macchina da caffè A modo mio su Whatsapp : attenti al furto di dati : Mettiamo in guardia i nostri lettori dall'ultimo concorso Lavazza per una macchina da caffè A modo mio, in circolazione ora su WhatsApp. Non si tratta di un'iniziativa ufficiale del noto brand ma piuttosto di un nuovo tentativo di furto di dati personali che sta impazzando sull'app di messaggistica: sarà di certo per l'ancestrale tradizione degli italiani di accompagnare ogni momento della giornata proprio con una tazza a base di oro nero, ma il ...

Occhio alle emoticon Whatsapp e non solo in chat : utilizzate in tribunale come prove giudiziarie : Non stiamo esagerando, le emoticon WhatsApp o quelle di qualsiasi altra app di messaggistica potrebbero essere utilizzate contro di voi in tribunale. Parafrasando una frase ben nota nei film e serie TV statunitensi, portiamo a conoscenza i nostri lettori di quanto segue: Eric Goldman, professore di Diritto dell'Università di Santa Clara, ha condotto una ricerca mettendo in luce quante volte la parola "emoji" e "emoticon" è stata utilizzata nei ...

Whatsapp non scaricare Video e foto in automatico risparmiare Giga : Whatsapp non scaricare Video e foto solo quando sei collegato alla WiFi per risparmiare Giga e spazio nella memoria interna dello smartphone - Corso per usare Whatsapp

Come inviare messaggi Whatsapp a numeri non in rubrica : Molti di voi avranno sicuramente avuto la necessità di inviare un messaggio a un numero non salvato fra i contatti tramite WhatsApp. Da oggi è possibile fare ciò senza procedere con la memorizzazione utilizzando un leggi di più...