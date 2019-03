Vota Garibaldi | il Campidoglio cancella la scritta storica del 1948 | pioggia di proteste

Il Comune di Roma ha cancellato la storica scritta 'Vota Garibaldi' : In tempi di storytelling, social network, video virali, chat e financo fake news, quella scritta, a caratteri cubitali quanto privi di ricercatezze grafiche, faceva quasi tenerezza. Ma, soprattutto, era un pezzo di storia contemporanea, perché quel 'Vota Garibaldi Lista n. 1' che campeggiava su un muro di via Basilio Brollo, nel quartiere Romano della Garbatella, risaliva alle elezioni del 1948 e faceva parte della campagna elettorale del Fronte ...

Il lavoro del cambiamento e il "Vota Garibaldi" cancellato alla Garbatella : L'onda anti-politica, del cambiamento tanto per cambiare, del popolo sovrano di sé stesso e quindi di niente, è partita da lì, dalla Brexit, lo sappiamo e questo divincolarsi e boccheggiare non sapendo che farsene ora dei propositi di uscita dallUE o meglio non sapendo come realizzarli, sono la migl

Roma - “Vota Garibaldi” : cancellata storica scritta delle elezioni del 1948 : Non era una scritta qualunque, nè tanto meno un atto di vandalismo. Ma gli operatori dell’Ufficio del decoro urbano del Comune di Roma, per sbaglio, l’hanno cancellata. “Vota Garibaldi Lista n. 1”, si leggeva su un muro di via Basilio Brollo, nello storico quartiere popolare della Garbatella. Una scritta con la vernice rossa che resisteva dal 1948, fatta in occasione delle prime elezioni politiche della neonata ...

Come il Campidoglio si giustifica per la scritta 'Vota Garibaldi' cancellata : Roma, 13 mar., askanews, - La storica scritta 'Vota Garibaldi', nel quartiere Garbatella di Roma, non andava cancellata e il Campidoglio non ha mai dato disposizioni in tal senso. La rimozione, si ...

A Roma cancellata la scritta "Vota Garibaldi" risalente al '48. Protesta del minisindaco : "Atto grave" : C'era scritto 'Vota Garibaldi Lista n. 1', con la vernice rossa, su un muro di via Basilio Brollo, nello storico quartiere della Garbatella a Roma, dal 1948. Oggi gli uffici del decoro urbano del Campidoglio l'hanno coperta con una vernice scambiandola per una scritta vandalica. La scritta era stata anche fatta restaurare dall'allora presidente del Municipio Massimiliano Smeriglio, che denuncia l'incidente e ricorda che accanto c'era una targa ...

Roma - netturbini cancellano scritta storica "Vota Garibaldi". Sindaco perché? : Nella capitale del nostro Belpaese accade che una squadra della nettezza urbana faccia pulizia anche della memoria storica, cancellando - letteralmente - una scritta "Vota Garibaldi" che risaliva alla campagna elettorale per le elezioni del primo parlamento repubblicano, tenutesi nel lontano aprile 1948.La scritta tra l’altro era protetta da una pensilina. A denunciare lo sfregio il presidente dell’ottavo municipio Amedeo Ciaccheri con un ...