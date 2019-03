Volley femminile | Champions League 2019 | quarti Troppo Eczacibazi per Conegliano | le

oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2019) L’di Marco Aurelio Motta ma soprattutto di Kim e Boskovic si rivelaforte per la dominatrice della regular season del campionato italiano di, l’Imocoe, nella gara di andata deidi finale diLeageu, impartisce una lezione durissima alle venete al PalaVerde, vincendo 3-0 e mettendo una seria ipoteca sulla conquista della semifinale.Da una parte due macchine da guerra come Boskovic e Kim che tengono un livello straordinario in attacco, ben supportate dal resto della squadra, dall’altra unpoco efficace al servizio, in ricezione e a muro, che ha avuto in Sylla l’unico terminale offensivo credibile per due set e mezzo, con Hill e Fabris che ancora una volta hanno giocato a corrente alternata come era già capitato il altre partite importanti di questa stagione.Santarelli preferisce Folie a Danesi e ...

