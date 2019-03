Volkswagen | fino a 7 000 tagli in cinque anni

Volkswagen - piano per tagliare fino a 7000 posti entro il 2023 - : Il colosso tedesco dell'auto ha annunciato gli esuberi, che avverranno attraverso offerte di prepensionamento, nell'ambito della transizione verso l'auto elettrica e della crescente automazione

Auto - in Germania incentivi ambientali fino a 15mila euro. Contributo Volkswagen si somma a rottamazione governo : BERLINO - Davvero allettante il programma di incentivi varato in Germania da Volkswagen per aggiungere un secondo Contributo a quanto fissato dal governo con il cosiddetto 'aiuto ambientale' e valido ...