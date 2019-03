Vodafone alla Milano Digital Week con 7 progetti inediti per sperimentazione 5G

Nuove truffe telefoniche dal finto reparto tecnico Vodafone - l’allarme della Polizia Postale : Nuove truffe telefoniche sono nell'aria purtroppo e colpiscono in modo particolare i clienti Vodafone contattati da un fantomatico reparto tecnico dell'operatore, soprattutto via WhatsApp. Si tratta di una vera e propria minaccia che mette in pericolo i dati dei consumatori e appena messa in evidenza anche da un comunicato della Polizia Postale. Sulla questione delle truffe telefoniche a nome di Vodafone ma alle quali proprio l'operatore è ...

Vodafone - MWC : Barcellona si prepara alla rete 5G da 1 - 5 GBPS : Sarà presentata al Mobile World Congress di Barcellona la rete 5G con velocità di 1,5 Gigabit al secondo , GBPS,. È quanto si apprende in una nota di Vodafone , che ha annunciato come la sua rete ...

Vodafone è il primo operatore al mondo a connettere smartphone 5G alla propria rete 5G : Vodafone vuole sfruttare al meglio il MWC 2019 come vetrina per la propria rete 5G, che nel corso dell'anno sarà pronta al lancio nelle principali città europee. L'articolo Vodafone è il primo operatore al mondo a connettere smartphone 5G alla propria rete 5G proviene da TuttoAndroid.

Spinta in arrivo per Huawei P8 Lite 2017 Vodafone : occhio alla patch B384 : Si ritorna a parlare proprio in queste ore del cosiddetto Huawei P8 Lite 2017, almeno per quanto riguarda la versione brandizzata Vodafone. Tutto nasce da un nuovo aggiornamento che a giorni sarà visibile a tutti e che, almeno sulla carta, dovrebbe dare un apprezzabile contributo per tutti quelli che hanno riscontrato problemi di memoria negli ultimi tempi. Dopo il nostro ultimo punto della situazione sul device, giunto nello scorcio iniziale ...