Virtus Bologna-Le Mans oggi 13 marzo | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

(Di mercoledì 13 marzo 2019) La Segafredocercheràil passaggio ai quarti di finale della Basketball Champions League 2018-2019. Al PalaDozza si tiene, infatti, la gara di ritorno degli ottavi di finale, in cui è opposta ai francesi di Le. La gara di andata si è conclusa sull’insolito punteggio di 74-74, possibile perché con il format di andata e ritorno la sfida viene considerata su 80 minuti, e non su 40.Rispetto soltanto a una settimana fa, in casa bianconera è cambiato quasi tutto. Lo scorso weekend è stato funestato dalla notizia della scomparsa di Alberto Bucci, che ha lasciato alle V nere un’enorme eredità che va anche al di là dei trofei vinti. Inoltre, lunedì è arrivata la resa dei conti definitiva per la panchina, con l’allontanamento di Pino Sacripanti e il ritorno in Italia di Sasha Djordjevic, che aveva già occupato le panchine di Milano, poco dopo aver ...

