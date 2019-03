Video Manchester City Schalke | 7-0 | | highlights e gol del match | Champions league

Video Manchester City-Schalke 04 7-0 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Sfida sul velluto per gli inglesi : Devastante il Manchester City, che nel ritorno degli ottavi di Champions League annichilisce per 7-0 lo Schalke 04 dopo aver vinto in trasferta 2-3 in Germania. GLI Highlights DI Manchester City-Schalke 04 7-0 IL VANTAGGIO DI AGUERO #ManchesterCity 1:0 #Schalke / #ChampionsLeague / Round of 16 / 33' #Aguero (pen)#MCIS04 https://t.co/lYistqSFe7 — VIDEOGoals HD (@VIDEOGoalsHD) March 12, 2019 LA DOPPIETTA DI ...

PSG-Manchester United 1-3 - show a casa Lingard : tifo da stadio e dedica a Solskjaer. Video : Alzi la mano chi avrebbe scommesso sul passaggio del turno del Manchester United , qualificato ai quarti di finale di Champions League al termine di una clamorosa rimonta al Parco dei Principi. ...

PSG-Manchester United - i Red Devils passano il turno : in Kenya scoppia la festa. Video : Ma non solo allo stadio di Parigi o dalle parti di Manchester è scoppiata la gioia per la vittoria dello United, anche in altre zone del mondo non sono mancati i festeggiamenti . Che festa in Kenya! ...

Il PSG eliminato dalla Champions League per mano del Manchester United, Evra e Pogba festeggiano in tribuna: l'esultanza scatenata dei due francesi Lo sconcerto di Neymar, dopo la sconfitta maturata dal suo PSG in Champions League contro il Manchester United, si contrappone all'esuberanza manifestata da Patrice Evra e Paul Pogba, subito dopo il triplice fischio dell'arbitro. I due calciatori francesi, in tribuna al Parco dei Principi

Psg-Manchester United 1-3 Video e Highlights - sintesi e gol della partita. Rimonta leggendaria dei Red Devils : Un’autentica impresa quella realizzata ieri sera dal Manchester United sul campo del Paris Saint Germain. La formazione inglese è infatti riuscita a ribaltare lo svantaggio della partita di andata nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio conquistando l’accesso al turno successivo. La doppietta di Lukaku e il rigore al 94′ trasformato da Rushford hanno sancito il risultato finale di 1-3 e ...

