Vicenza | rapina finisce in tragedia | donna scaraventata fuori dalla sua vettura e uccisa

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Unaparticolarmente violenta si è verificata qualche ora fa, verso le 13:00, a Noventa Vicentina. Una, di cui ancora non sono state diffuse le generalità, è rimasta a terra gravemente ferita dopo una colluttazione con i ladri. La vittima è stata immediatamente soccorsa, ma non c’è stato nulla da fare: è morta pochi minuti dopo. Le forze dell’ordine stanno cercando di elaborare una ricostruzione dell’accaduto, che presenta ancora molti punti oscuri.A quanto pare, a quell’ora una Mercedes blu si è avvicinata all’ufficio postale del paese con a bordo due donne, zia e nipote. La più giovane sarebbe scesa dal posto di guida per fare un prelievo al bancomat, lasciando la parente all’interno dell’abitacolo ad attenderla. A quel punto sono entrati in azione i malviventi, probabilmente due, che hanno cercato in tutti i modi di impossessarsi dell’auto....

