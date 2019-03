Viaggio nelle città sostenibili La storia degli alberi di Lecco e dei bambini che li

agi

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Sono 22, piantati nei giardini e nei parchi della, i silenziosi testimoni del cammino verso latà di. Glisaranno affidati simbolicamente alle scuole primarie e secondarie di primo grado della. Si tratta di un piccolo lascito, una sorta di passaggio delle consegne tra una generazione e l'altra in chiave dità.“Spesso - ha spiegato l'assessore all'ambiente del Comune diAlessio Dossi - ci si dimentica di quanto sia fondamentale rimanere in equilibrio con la natura e, da questo punto di vista, un albero svolge dei servizi ecosistemici importantissimi: basti pensare alla sua capacità di ridurre le ondate di calore in estate fornendo ombra, la quale previene il surriscaldamento eccessivo della; basti pensare alla sua capacità di fornirci ossigeno e contenere le emissioni di CO2 (gas climalterante che va ad accrescere ...

RaiUno : A tra poco con il viaggio nelle #Meraviglie d'Italia, alle 21.25 su #Rai1 e @RaiPlay @albertoangela - FedeAle1525 : RT @comunecb: #RaiNews24 dedica un servizio alla mostra 'Il Genio di Dalì' che è ospitata nelle Sale delle Quadrerie di Villa Ghirlanda Sil… - fabbri333 : @FedeAngeli continua il suo viaggio nelle roccaforti delle famiglie criminali della Capitale: i Gambacurta di Monte… -