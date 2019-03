Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 19 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 19.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE PER INCIDENTE TRA LA CASILINA E LA A24 Roma TERAMO PROSEGUENDO CAUSA TRAFFICO INTENSO CI SI INCOLONNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA APPIA IN INTERNA CODE TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA LA BUFLOTTA E LA RUSTICA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 18.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE PER INCIDENTE TRA LA PRENESTINA E LA A24 Roma TERAMO DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma NORD PER POI INCOLONNARSI DI NUOVO CAUSA TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA APPIA IN INTERNA CODE TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 18.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A91 Roma FIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE SI SONO FORMATE CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTA TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO PASSIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 17.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A91 Roma FIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE SI SONO FORMATE CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO PASSIAMO AL RACCORDO IN ESTERNA DOVE SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN FILA TRA L'OSTIENSE E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 17.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A91 Roma FIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE SI SONO FORMATE CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO PASSIAMO AL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE E RALLENTAMENTI DALLA VIA DEL MARE ALLA RomaNINA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA IN INTERNA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA PER POI RALLENTARE FINO ALLA PRENESTINA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN DIREZIONE RACCORDO A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA IN INTERNA CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA E PIU' AVANTI SI RALLENTA TRA LA TUSCOLANA E LA VIA APPIA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DOVE SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL PUNTO SULLA VIABILITA' A Roma E NEL Lazio PARTIAMO DA CIVITAVECCHIA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA VIA ISONZO E VIA CRISPI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE SULLA VIA AURELIA, TRAFFICO RALLENTATO ALL'ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, NEI DUE SENSI DI MARCIA NELLA CAPITALE IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E' RIENTRATO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE DI Roma ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO MENTRE PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA DEL MARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PREEDENZA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA DEL MARE PER UN INCIDENTE CODE TRA ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER LAVORI, IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFCO INTENSO CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIOEN Roma SUD E APPIA IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SULLA Roma-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PER UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA CODE DA VIA APRILIANA A CINQUE PODERI, IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E APPOA A SEGUIRE CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E' IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE IN ESTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E' IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE IN ESTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA ...