Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2019 ore 09 | 45

Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PER UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA CODE DA VIA APRILIANA A CINQUE PODERI, IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E APPOA A SEGUIRE CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA ...

Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E' IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE IN ESTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA ...

Viabilità DEL 13 MARZO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E' IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE IN ESTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA ...

Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 19.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL'A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24; SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E, ...

Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 18.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL'A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO ...

Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 18.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L'AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO A91 E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL'A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO IN AUMENTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 17.35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA SALARIA E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1, E TRA NOMENTANA E A24; PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 17.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA SALARIA E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1; PERMANGONO INVECE FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TIBURTINA E PRENESTINA, MENTRE, IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA APPIA E CASILINA; SEGNALIAMO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE PREVALENTEMENTE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’AUTOSTRADA A1; UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI DOVE SI SEGNALANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 Roma-FIUMICINO E’ STATO RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO ALLE INFRASTRUTTURE TRA Roma OSTIENSE E PONTE GALERIA; IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI. E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 12 MARZO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL KM 33; RIAPERTO IL TRATTO IN DIREZIONE DI LATINA, PERMANGONO CODE RESIDUE TRA POMEZIA SUD E CASTAGNETTA; CIRCOLazioNE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ...