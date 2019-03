Via della Seta - Prodi con Conte "ok intesa Italia-Cina"/ Salvini "non siamo colonia" : Premier Conte "Via della Seta un accordo limpido", Romano Prodi col Governo per l'intesa Italia-Cina. Salvini 'non siamo la colonia di nessuno'

Via della Seta - Cesare Romiti dice sì"Entriamo in un mercato immenso" : ESCLUSIVA/ Cesare Romiti, storico manager della Fiat e presidente onorario della Fondazione Italia Cina: "Accordo sulla Via della Seta? Non bene, benissimo. Entreremo in un mercato immenso" Segui su affaritaliani.it

'La sicurezza nazionale viene prima di ogni cosa' - dice Salvini sulla Via della Seta : 'La sicurezza nazionale viene prima di qualunque altra cosa, di ogni interesse commerciale'. Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, parlando, a margine della presentazione delle celebrazioni di ...

"La sicurezza nazionale viene prima di ogni cosa" - dice Salvini sulla Via della Seta : "La sicurezza nazionale viene prima di qualunque altra cosa, di ogni interesse commerciale". Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, parlando, a margine della presentazione delle celebrazioni di Leonardo, della prossima firma di un memorandum di intesa con la Cina. Memorandum riguardo al quale ha aggiunto: "Ne stiamo parlando". Salvini ha comunque voluto rassicurare sulla tenuta del governo: "Sono felice di essere a fianco del ...

Via della Seta - Salvini : “Stiamo valutando ma Italia non sarà colonia di nessuno”. Giorgetti : “Io prudente di natura” : “Non voglio che l’Italia sia una colonia di nessuno. Studiamo, lavoriamo, approfondiamo, valutiamo”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sul memorandum d’intesa con la Cina al termine della presentazione delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo. “La sicurezza nazionale viene prima di qualunque interesse commerciale. La protezione dei dati e della sicurezza degli ...

Salvini e la "Via della Seta" : "Prima di tutto la sicurezza nazionale" : Matteo Salvini tira il freno sulla ' Via della Seta '. Dopo le parole del premier Conte che ha annunciato una intesa 'limpida con la Cina, con l'obiettivo di crescere', il vicepremier ribadisce ancora ...

Via della seta - Berlusconi : "E' un rischio - sfida politica e militare" : "La Cina ha un progetto egemonico" Berlusconi - "La Cina ha un progetto egemonico sulla nostra economia - dice il Cavaliere ai microfoni di Mattino 5 - è in atto un'offensiva sul piano commerciale ed ...

Via della Seta - Washington avvisa l'Italia : "Stop alle informazioni riservate" | Conte : "Noi trasparenti" : L'amministrazione Trump fa sapere senza mezzi termini di non aver gradito gli accordi commerciali con Pechino e minaccia conseguenze politiche e di intelligence

"Mano nella mano ti porto Via con me". Lele dei Negramaro lascia la clinica dopo la riabilitazione in compagnia della moglie : "Arrivederci Roma". Scrive così su Facebook Clio Evans, moglie di Lele Spedicato dei Negramaro, per immortalare il momento in cui il musicista lascia la clinica romana in cui ha svolto la riabilitazione. Il chitarrista ha avuto un malore il 17 settembre ed era stato ricoverato per un'emorragia celebrale. Da quel momento il lungo calvario che ha tenuto fan e colleghi col fiato sospeso. La vicenda, passo dopo passo, sta raggiungendo il ...

Nuova Via della seta - Conte : “Nessun rischio colonizzazione da parte della Cina” : Il presidente del Consiglio Conte difende il patto economico-commerciale che dovrebbe essere siglato a giorni con la Cina: "Nessun rischio di colonizzazione. Le ragioni della prudenza sono pienamente condivise all'interno del governo: la tutela della sicurezza nazionale, anche sul piano economico, è un valore fondamentale che intendiamo rafforzare"Continua a leggere

Via della Seta - Conte : 'Accordo con la Cina ci farà crescere' : 'Gli italiani e gli europei hanno vissuto le opportunità e i rischi dell'economia digitale con uno sguardo, direi, strabico - ha spiegato - per anni i nostri riflettori sono stati puntati ...

Cina - Conte : Via della seta - conte intesa per crescere : Premier conte: "L'Italia fisserà con la Cina attraverso un memorandum che, preciso subito, non ha natura di accordo internazionale e non crea vincoli

Via della Seta - ecco perché guardo con favore all’apertura dell’Italia alla Cina : Le “anime belle” del sovranismo diranno, ça va sans dire, che l’Italia dovrebbe essere autonoma e non cedere ai nessi, sempre pericolosi, coi potentati economici stranieri, siano essi la Cina, gli Usa o la Russia. In un mondo ideale, avrebbero pure ragione: se fossimo, ad esempio, nella kallipolis di Platone. Ma la realtà reale e non ideale è un’altra: hic Rhodus, hic salta! Ed è di questa che occorre sobriamente tenere conto. ecco perché, in ...

Via della Seta - il monito di Berlusconi : "Cina? Rischio progetto egemonico" : Silvio Berlusconi sullo scenario internazionale e sulle politica estera ha le idee chiare e mette nel mirino Pechino: 'La Cina ha un progetto egemonico sulla nostra economia, è in atto un'offensiva sul piano commerciale ed economico. La Cina fa intravedere con chiarezza che la sua vuole essere una sfida sul piano politico, e anche militare', ha afferma i ...