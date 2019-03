Via della Seta | il monito di Berlusconi | Cina? Rischio progetto egemonico

Via della Seta - Fondazione Italia-Cina : 'Usa e Ue temono nuova globalizzazione' : Quali sono per le imprese italiane le opportunità offerte dalla nuova via della Seta? 'Una maggiore integrazione con l'economia cinese nelle relazioni commerciali. Gli investimenti cinesi in opere ...

'Via della Seta' - Conte : 'Accordo con la Cina è limpido - nessun rischio di colonizzazione : Il premier italiano difende il patto con Pechino: 'Serve per farci crescere a livello economico ed è compatibile con l'Alleanza Atlantica'. Ma sullo sfondo restano anche le tensioni tra M5s e Lega

Nuova Via della Seta - Conte : 'Scelta economica compatibile con l'Alleanza atlantica' : Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il premier Giuseppe Conte , per cui la Nato 'pilastro fondamentale della nostra politica estera'. 'Non ci sono ragioni ostative per non finalizzare il ...

Via della Seta - Prodi sta con ConteE la sinistra va (ancora) a sbattere : Romano Prodi accoglie con favore l'accordo con la Cina sui porti italiani. "Il nostro ruolo crescerà". E la sinistra, che sul tema Via della Seta non ha visto palla, va ancora a sbattere Segui su affaritaliani.it

Via della Seta - Conte : “Con la Cina collaborazione equilibrata e vantaggiosa. Scelta compatibile con collocazione Nato” : “Operiamo per un futuro di crescita e sviluppo e il memorandum con la Cina offre preziose opportunità per le nostre imprese”. Dopo giorni di tensioni dentro il governo Lega-M5s proprio sull’intesa con Pechino, il premier Giuseppe Conte è intervenuto per difenderne le ragioni e gli interessi. In un’intervista al Corriere della Sera, ha difeso il testo dell’accordo, che, ha dichiarato, “imposta la collaborazione ...

Anche Malta orientata a un accordo con la Cina su Via della Seta : Roma, 13 mar., askanews, - Anche Malta è orientata a unirsi al gruppo di Paesi che hanno stretto Memorandum of understanding o accordi con la Cina sulla Via della Seta. 'Bisogna essere cauti, ma ...

Via della Seta - Conte : «Italia-Cina - intesa limpida : l'obiettivo è crescere» : L'Alleanza atlantica è un pilastro, o solo un dato di fatto da non mettere in discussione? «L'Alleanza atlantica è il pilastro fondamentale della nostra politica estera. Con gli Usa condividiamo gli ...

Via della Seta : Conte - l'intesa con Cina è un patto limpido : "Operiamo per un futuro di crescita e sviluppo e il memorandum con la Cina offre preziose opportunità per le nostre imprese", dice il premier Giuseppe Conte al Corriere della Sera sull'intesa con ...

Via della SETA/ Così Ue e Usa stanno consegnando l'Italia alla Cina : L'Europa avverte l'Italia sui rischi, ma l'irrompere DELLA Cina nel Mediterraneo è un fenomeno che va governato. E per far questo ci vuole un nuovo G8

Via della seta - il richiamo ipocrita sulla Cina da parte della Ue : Dieci azioni in 18 pagine per difendersi dall'espansione economica cinese. E' questa la struttura del rapporto diffuso oggi a Strasburgo dalla Commissione europea sulle relazioni tra Ue e Cina. Ora il testo è all'attenzione del Consiglio europeo e dell'Europarlamento: 'dieci comandamenti' che arrivano oggi, quando ormai ben 13 paesi europei hanno già firmato accordi commerciali con la Cina. L'Italia lo farà la prossima ...

Via della seta - Zingaretti : 'Altro pilastro che si arena dentro i pasticci di una maggioranza divisa su tutto' : LaPresse, 'Quello della via della seta è un tema delicatissimo e gestito malissimo da questo governo. Senza un coinvolgimento pieno del Parlamento, senza una vera concertazione con gli alleati ...

Via della Seta - Conte e Tria rassicurano UE : Anche il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha voluto rassicurare i partner europei, e non solo, definendolo un memorandum of understanding in cui "si ribadiscono i principi di cooperazione ...

Via della Seta - governo sotto attacco. E interviene anche l’Europa : Sulla Via della Seta si apre una nuova frattura all'interno del governo, che è anche sottoposto agli attacchi delle opposizioni. A far esplodere la polemica è la prevista firma di un protocollo d'intesa fra Italia e Cina relativo all'iniziativa strategica infrastrutturale della "Belt and Road" (o "Nuova Via della Seta"). Proprio oggi la Commissione europea ha adottato una comunicazione in cui si ricorda che Pechino è un "partner" dell'Ue, ma ...