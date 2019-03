Venezuela, reporter non ancora liberato

L'emittente Union Radio, per la quale lavora Luìs Carlos Dìaz, ha smentito che il giornalista arrestato a Caracas dal servizio di intelligence sia stato, indicando invece che è "in processo di liberazione", cioè che è stato portato in tribunale, dove deve svolgersi un'udienza per la sua liberazione. Union radio aveva precedentemente confermato la liberazione di Dìaz, anticipata su Twitter dal collegio nazionale dei giornalisti.(Di mercoledì 13 marzo 2019)

