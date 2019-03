L'emittente Union radio, per la quale lavora Luis Carlos Diaz, ha smentito che ilarrestato a Caracas dall'intelligence sia stato liberato, indicando invece che è stato portato in tribunale, dove si svolgerà l'udienza per la sua liberazione. Union radio aveva precedentemente dato la notizia della scarcerazione di Diaz anticipata su Twitter dal Collegio nazionale dei Giornalisti.(Di mercoledì 13 marzo 2019)

MediasetTgcom24 : Venezuela, liberato giornalista accusato di 'sabotaggio elettronico' #venezuela - TelevideoRai101 : Venezuela, giornalista non rilasciato - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Venezuela, liberato giornalista accusato di 'sabotaggio elettronico' #venezuela -