Venezuela | giornalista imputato per istigazione a delinquere

Venezuela - giornalista non rilasciato : 3.25 L'emittente Union radio, per la quale lavora Luis Carlos Diaz, ha smentito che il giornalista arrestato a Caracas dall'intelligence sia stato liberato, indicando invece che è stato portato in tribunale, dove si svolgerà l'udienza per la sua liberazione. Union radio aveva precedentemente dato la notizia della scarcerazione di Diaz anticipata su Twitter dal Collegio nazionale dei Giornalisti.

Venezuela - liberato il giornalista Usa : 13.28 Il giornalista statunitense, Cody Weddle, arrestato mercoledì in Venezuela,è stato rilasciato. Lo riporta su Twitter l'emittente di Miami, Local 10 News, che cita la madre del cronista. Il sindacato nazionale Venezuelano dei lavoratori della stampa ha detto che Weddle è stato"trasferito all'aeroporto internazionale Simon Bolivar" per essere rimandato negli Usa.

Caracas - mostra a Maduro video in cui Venezuelani mangiano spazzatura : “trattenuti” giornalista e troupe : Stava intervistando Nicolas Maduro. E gli ha mostrato un video, che risale al 2017 quando il paese era già prostrato dalla crisi, in cui alcuni venezuelani mangiano cibo dalla spazzatura e dicono che il presidente se ne deve andare. Immagini che hanno infastidito il successore di Chavez – da sempre contrario, peraltro, alla ricezione di aiuti umanitari – al punto da decidere di trattenere all’interno del palazzo presidenziale ...

Venezuela - giornalista denuncia : 'Sequestrato durante intervista a Maduro' : Domande scomode e immagini di gente che rovistava nei cestini della spazzatura alla ricerca di cibo: per questa ragione, sei giornalisti della televisione americana in lingua spagnola Univision che ...

Venezuela - giornalista 'trattenuto' dopo intervista a Maduro : Un giornalista statunitense di origine messicana, dipendente della Univision, un'emittente tv americana in lingua spagnola, è stato brevemente trattenuto all'interno del palazzo presidenziale a ...

In Venezuela ferita giornalista di RT presso il confine con la Colombia - : Una giornalista del progetto del canale televisivo russo RT Redfish, che seguiva gli scontri al confine tra Venezuela e Colombia, è rimasta ferita durante una manifestazione di protesta, segnala su ...