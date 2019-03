Venezia | Hard Rock Cafe sostiene con 4 mila euro il ' Camp of Rock' 3

Venezia : Hard Rock Cafe sostiene con 4 mila euro il 'Camp of Rock' (2) : (AdnKronos) - Inoltre il team del Cafe di Venezia trasformerà il camp in una vera e propria “School of Hard Rock” proponendo lezioni - viaggio nella storia della musica Rock attraverso il racconto delle storie dei personaggi, le immagini degli eventi e dei concerti che l’hanno segnata. Si tratta di

Venezia : Hard Rock Cafe sostiene con 4 mila euro il 'Camp of Rock' : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - Con Hard Rock Cafe Venezia la musica Rock suona nel segno dell’inclusione. Il Cafe del Rock Veneziano diventa partner dell’organizzazione Champions’ Camp di Casalecchio di Reno (Bologna) e dona oltre 4.000 euro per supportare Camp of Rock, il progetto educativo che con

Venezia - il Carnevale e…il sesso : coppia insospettabile ‘beccata’ sotto il ponte Calatrava in un momento ‘hard’ : Sarà lo spirito Carnevalesco, oppure l’aria ‘frizzantina’ o ancora la magia di Venezia, ma né il freddo, né la scomodità del luogo, né il pericolo di essere visti da decine di turisti hanno fermato una coppia di veneti che ha deciso di consumare una notte di passione sotto il ponte Calatrava. Persino gli agenti della Polizia municipale di Venezia hanno assistito impassibili a tutta il lungo ‘cortometraggio’ che i ...

Effusioni hard - denuncia coppia a Venezia : ANSA, - Venezia, 3 MAR - Una coppia di 36enni, lei Veneziana lui dell'entroterra lagunare, è stata sorpresa a consumare un rapporto sessuale per strada, sotto il Ponte della Costituzione di Piazzale ...

Superbowl 2019 : l’evento negli Hard Rock Cafè di Roma - Firenze e Venezia : Nei locali Hard Rock Cafè di Roma, Firenze e Venezia sarà possibile vivere le emozioni della finale del campionato NFL L'articolo Superbowl 2019: l’evento negli Hard Rock Cafè di Roma, Firenze e Venezia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Super Bowl - L'iniziativa degli Hard Rock Cafe di Firenze - Roma e Venezia per la finalissima di NFL : Nell'intervallo della partita ci saranno altri momenti di spettacolo e di intrattenimento con domande e curiosità sul mondo del football. , Spr/AdnKronos,