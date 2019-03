Venezia | Hard Rock Cafe sostiene con 4 mila euro il ' Camp of Rock' 2

Venezia : Hard Rock Cafe sostiene con 4 mila euro il 'Camp of Rock' (3) : (AdnKronos) - “Siamo felici di iniziare questa collaborazione con Champions’ Camp e di sostenere questo progetto educativo che vede la musica finalmente al centro di un percorso di integrazione tra ragazzi con difficoltà e non – dichiara Eleonora Verdica Costantini, Sales Marketing Manager di Hard R

Venezia : Hard Rock Cafe sostiene con 4 mila euro il 'Camp of Rock' : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - Con Hard Rock Cafe Venezia la musica Rock suona nel segno dell’inclusione. Il Cafe del Rock Veneziano diventa partner dell’organizzazione Champions’ Camp di Casalecchio di Reno (Bologna) e dona oltre 4.000 euro per supportare Camp of Rock, il progetto educativo che con