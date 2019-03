Veltroni | “Il 90% degli italiani non credeva alla rimonta della Juve”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Walter, intervenutorubrica Circo Massimo su Radio Capital, ha parlato dell’impresaJuventus in Champions League: “Il 90%immaginava non si sarebbe realizzato un risultato del genere. Io ero nel 10%, e sono contento. E’ assurdo criticare Allegri. Ha vinto tutte le partite salvo tre del campionato, ha 18 punti di vantaggio sulla seconda, viene da quattro scudetti vinti, due finali di Champions, quattro Coppe Italia, ha perso la partita d’andata con l’Atletico e gli stessi tifosiJuventus dal giorno dopo si lamentavano. Siamo fatti così. Ormai si è impadronita di noi un’emotività a breve che è il contrario del respiro lungo che ci vuole per tutte le cosevita. Allegri ieri sera con delle genialità tattiche ha messo la sua squadra nelle condizioni di ottenere un risultato difficilmente pronosticabile ...

