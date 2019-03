Var | sala unica a Coverciano dalla prossima stagione

Progetto arbitri - sala unica Var : "La sala Var unica - prosegue la nota - avrà l'obiettivo di fornire un'attività arbitrale sempre più efficace ed efficiente per l'intero mondo del calcio italiano e internazionale". 13 marzo 2019 ...

AIA - sala Var unica a partire dalla prossima stagione : sala VAR unica Serie A – Attraverso un comunicato ufficiale, l’Associazione italiana arbitri ha fatto sapere di essere al lavoro per la progettazione di una sala VAR unica da rendere operativa a partire dal prossimo campionato di Serie A. La regia unica sarà dislocata a Coverciano e fungerà anche da “palestra” virtuale di allenamento per […] L'articolo AIA, sala VAR unica a partire dalla prossima stagione è stato realizzato da Calcio ...

Valladolid-Real Madrid - il Var interviene due volte ma la sala è… vuota : svelato il curioso retroscena : Nel corso del match tra Valladolid e Real Madrid, è stata inquadrata una sala VAR vuota: la Liga ne ha poi spiegato il motivo Colpo di scena durante Valladolid-Real Madrid, posticipo domenicale della 27ª giornata della Liga. Nel corso del match, l’arbitro si è rivolto due volte al VAR per dirimere altrettante situazioni controverse ma, in occasione della seconda chiamata, le telecamere hanno inquadrato una stanza vuota con i monitor ...

Arbitro chiede l'aiuto del Var ma la sala è vuota : caos in campionato : In Italia siamo abituati a vedere le immagini del Var , la tecnologia che permette di rivedere le azioni più controverse delle partite del campionato di calcio. E molte altre nazioni hanno seguito il ...

Pd - Sala : “Vocazione maggioritaria soltanto se ci si allarga - il Partito democratico da solo non può arriVare al 40%” : “La vocazione maggioritaria è sostenibile soltanto se ci si allarga, il Partito democratico da solo non può farcela. Dovrebbe superare il 40%, di questo si sta parlando”. A dirlo, a margine dell’iniziativa I Comuni per l’Europa – 100 piazze per l’Europa, il sindaco di Milano, Beppe Sala. L'articolo Pd, Sala: “Vocazione maggioritaria soltanto se ci si allarga, il Partito democratico da solo non può ...

Marsala - VarIAZIONI PERCORSI BUS PER GIORNATE CARNEVALE 2019 : IL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI IN OCCASIONE DELLE SFILATE DI CARRI PER IL CARNEVALE 2019 , GIUSTA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 50 DEL 27.02.2019, COMUNICA NEI GIORNI 2-3-4-5 MARZO 2019, GLI AUTOBUS ...

'InnoVare per competere e non per tagliare i salari' - così Mattarella - : Roma, 20 feb., askanews, - 'Cento anni fa venne sottoscritto nel nostro Paese il primo contratto nazionale di lavoro che poneva il limite di otto ore quotidiane e quarantott'ore settimanali per le ...

Mattarella : innoVare per competere - non tagliare salari : Roma, 20 feb., askanews, - 'Cento anni fa venne sottoscritto nel nostro Paese il primo contratto nazionale di lavoro che poneva il limite di otto ore quotidiane e quarantott'ore settimanali per le ...

Calciomercato Juventus - Paratici vuole un attacco stellare : potrebbe arriVare Salah : Non si fermano le voci sulla possibile partenza di Paulo Dybala dalla Juventus, attaccante argentino classe 1993 che la società bianconera acquistò dal Palermo per quaranta milioni di euro. Il giocatore sudamericano non sta certamente vivendo la sua migliore stagione in bianconero e sta fortemente risentendo della presenza in squadra di Cristiano Ronaldo (che sta monopolizzando le attenzioni su di lui). Massimiliano Allegri ha lasciato in ...

Tragedia Sala - colletta tra i giocatori per troVare il corpo del pilota : Il mondo del calcio, francese e britannico, ha deciso di mobilitarsi nella raccolta dei fondi necessari a proseguire le ricerche del corpo di David Ibbotson, il pilota inabissatosi alla conduzione di un piccolo Piper nella Manica il 21 gennaio, nella sciagura aerea costata la vita pure all’attaccante argentino Emiliano Sala, ceduto dal Nantes al Cardiff […] L'articolo Tragedia Sala, colletta tra i giocatori per trovare il corpo del ...

Tragedia Sala - torna in campo Mbappé : 30mila euro per troVare il pilota : ... glad to say they both got ejected but had to shame them #CCFC #SOUCAR pic.twitter.com/nF57gpFMDh -, @ccfcben, 9 febbraio 2019 Emiliano Sala, sui social il cordoglio del mondo dello sport

Tragedia Sala - lanciata una colletta per ritroVare il pilota : SPORTMEDIASET CALCIO Emiliano Sala, il saluto del mondo del calcio Emiliano Sala, il saluto del mondo del calcio Facebook Twitter Google+ Instagram LinkedIn WhatsApp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...

Austerity addio per la Grecia - Tsipras Vara aumento salario minimo dell'11% : "Un aumento che rinvigorirà l'economia reale", ha detto Tsipras che vuole mettere a segno la prima misura importante del programma sociale di Syriza in vista delle elezioni politiche del prossimo ...

"Salario minimo di 9 euro all'ora Al via dopo il Varo del Decretone" : "Varrà 9 euro lordi e verrà applicato a tutti i contratti di lavoro subordinato e para subordinato, comprese le collaborazioni coordinate e continuative etero-organizzate". Approvato il Decretone, il Parlamento inizierà a discutere il Ddl sull'introduzione del salario minimo orario a firma Nunzia Catalfo. La senatrice pentastellata spiega ad Affaritaliani.it le caratteristiche e la tempistica del nuovo ...