Usa | tangenti nelle Università per ammettere i figli | 50 arresti | tra cui star del cinema

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Un grosso scandalo sta travolgendo le maggioristatunitensi, dove la Procura di Boston ha effettuato una indagine senza precedenti. Secondo quanto appurato dagli investigatori durante la complessa attività investigativa, alcuni genitori, piuttosto abbienti, avrebbero pagato ingenti somme di denaro per poter fari loropresso alcuni dei più prestigiosi atenei sul territorio nazionale. Risultano coinvolte ledi Yale e la University of South California, ma anche quelle di San Diego e addirittura Georgetown. Aglisono finite una cinquantina di persone, tra genitori e dirigenti scolastici, ed anchedi Hollywood: in particolare i fermati illustri sono Felicity Huffman, celebre per aver recitato nella serie televisiva "Desperate Housewives" e Lori Loughlin, che ha recitato in "Full House".Il ruolo delle famose attrici Le su dettedi ...

sole24ore : Università Usa nella bufera: 50 incriminati per scandalo tangenti milionarie nelle ammissioni… - ANDREAZANETTIN : RT @sole24ore: Università Usa nella bufera: 50 incriminati per scandalo tangenti milionarie nelle ammissioni - Massimi90585192 : RT @sole24ore: Università Usa nella bufera: 50 incriminati per scandalo tangenti milionarie nelle ammissioni -