Usa | ordini beni durevoli in crescita a gennaio

Galaxy S10+ : preordini record in Cina - Usa - UK : preordini record per Samsung, dopo la Cina anche per Stati Uniti e Regno Unito in particolare per Galaxy S10+. Infatti, il 57% degli acquirenti statunitensi ha preferito la versione più grande dei tre device presentati a New York il 20 febbraio, mentre il 43% è suddiviso tra il Galaxy S10 (Continua a leggere)L'articolo Galaxy S10+: preordini record in Cina, USA, UK è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore