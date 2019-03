Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019)di svariate migliaia di dollari, per fardelle star dinei più prestigiosiamericani. La Procura di Boston, nei giorni scorsi ha svelato, forse, il più grande scandalo legato ai test per l'ingresso alle università. Quasi 50, per il momento, le persone. E tra di loro vi sonodue attrici molto famose: Felicity Huffman, 57 anni, l'efficiente super mamma Lynette Scavo della serie tv "Desperate Housewives" e Lori Loughlin, 54 anni, protagonista di Summerland notaper la sua partecipazione alla sit- com "Full House" (Gli amici di papà).Operation Varsity Blues Nel corso delle indagini dell'inchiesta - ribattezzata dagli inquirenti di Boston Operation Varsity Blues - si è scoperto che genitori facoltosi (che "hanno sfoggiato ricchezza e privilegio") pagavano(fino a 6 milioni di dollari!) per corrompere gli ...

MediasetTgcom24 : Incriminate 50 persone, con l'accusa di aver ricevuto milioni di dollari per aiutare i ragazzi a essere ammessi a p… - Noemithestar : Usa, mazzette per far entrare i figli al college: arrestate anche ex vip di Hollywood - giannetti_marco : RT @_DAGOSPIA_: NEGLI USA MAZZETTE PER AMMETTERE I FIGLI DEI VIP ALLE UNIVERSITA’:COINVOLTE 2 ATTRICI. ECCO CHI SONO -