USA | 70 milioni di persone sulla traiettoria di un potente “ciclone bomba” | attesi venti

Johnny Depp - difeso da JK Rowling - fa caUSA all’ex moglie Amber Heard per 50 milioni : Levata di scudi di amici e collaboratori in favore di Johnny Depp: l’attore è stato infatti difeso pubblicamente da J. K. Rowling e Alice Cooper in merito alle accuse di violenza domestica fattegli dalla sua ex moglie Amber Heard (che lui ha sempre respinto al mittente, anche attraverso delle interviste). Depp ha peraltro fatto causa all’attrice (con in ballo la cifruzza trascurabile di 50 milioni di dollari, rileva la rivista ...

USA - perde biglietto della lotteria. Glielo restituiscono e vince 273 milioni : Deve essere stata una giornata decisamente fortunata per il signor Michael J. Weirsky , che la scorsa settimana ha vinto 273 milioni di dollari alla lotteria dopo che uno sconosciuto benefattore gli ...

CaUSA sui brevetti - Qualcomm vuole 31 milioni di dollari da Apple - : ... con gli organismi di regolamentazione governativi che in varie parti del mondo si occupano della concorrenza. La vicenda da cui tutto deriva è nota: una Causa da 1 miliardo di dollari basata sul ...

Maltempo : l’esondazione del Reno ha caUSAto 2 milioni di danni : “Abbiamo stimato danni per circa 1.900.000 euro per i privati a cui aggiungere 500mila euro del Comune per attivita’ di ripristino delle strade, pulizia dei fossi, auto spurghi e assistenza alla popolazione. Superiamo i 2 milioni di euro“. Sono queste le parole con cui il sindaco di Castel Maggiore, Belinda Gottardi, termina la ricognizione dei danni subiti a causa dell’esondazione del Reno Il 2 febbraio, infatti, la ...

La società russa MTS pagherà 850 milioni di dollari per chiudere una caUSA relativa ad alcune tangenti negli Stati Uniti : MTS, la più grande società russa di telecomunicazioni, si è accordata con il dipartimento di Giustizia e con la Securities and Exchange Commission (SEC), l’ente che vigila sulla borsa negli Stati Uniti, per chiudere una causa relativa a un caso di corruzione:

Johnny Depp fa caUSA ad Amber Heard per 50 milioni di dollari : «Ha mentito sugli abusi» : La storia d'amore tra Johnny Depp, 55 anni, e Amber Heard, 32, è finita nel peggiore dei modi. L'attrice ha chiesto il divorzio nel 2016, dopo circa un anno di matrimonio (celebrato sull'isola privata di lui a Bahamas nel febbraio 2015), tra accuse molto gravi, di violenza domestica nei suoi confronti (Depp le ha ...

Shakira accUSAta di aver evaso 14 - 5 milioni di euro di imposte in Spagna : ... però, Shakira viveva nella capitale catalana già tra il 2012 e il 2014 e quindi avrebbe dovuto pagare le tasse nella penisola iberica sul reddito prodotto ovunque nel mondo. Secondo i pm spagnoli la ...

De Laurentiis : '200 milioni di debiti - che senso ha vincere? Capuano : 'È l'ennesima scUSA' : Il presidentissimo azzurro Aurelio de Laurentiis, nella giornata di ieri è stato intervistato telefonicamente da Sky e ha colto l'occasione per parlare, oltre che del suo Napoli, del quale ha analizzato lungamente il momento, anche dei rivali bianconeri. È un De Laurentiis visibilmente rilassato quello sentito ieri, appena tornato da una settimana bianca a Dimaro, sede, tra l'altro, del ritiro estivo dei partenopei, che, durante la lunga ...

Kim Kardashian fa caUSA a Missguided USA per 10 milioni di dollari : Kim Kardashian è stanca di essere copiata e farà causa al brand Missguided Usa per 10 milioni di dollari. Dopo la tirata d'orecchie su Instagram nei confronti di Fashion Nova che ha riprodotto in ...

Ema perde la caUSA sull'affitto a Londra : pagherà 575 milioni : L'Agenzia europea del farmaco, Ema, ha perso la battaglia legale sulla possibilità di ritirarsi dal contratto di affitto della sede di Londra. L'Alta corte di giustizia ha dato ragione al gruppo ...

AccUSAto di razzismo dal Washington Post - 16enne fa caUSA per 250 milioni : Le immagini del ragazzo immobile e sorridente di fronte al nativo americano, il 64enne veterano della Guerra in Vietnam Nathan Phillips , avevano immadiatamente fatto il giro del mondo scatenando ...

Il ragazzo che derise il nativo americano ha fatto caUSA al Washington Post per 250 milioni di dollari : Nicholas Sandmann, l'adolescente che ha deriso il nativo americano Nathan Phillips, ha citato in giudizio The Washington Post per 250 milioni di dollari. Il giovane aveva preso di mira il nativo americano mentre stava eseguendo un brano del movimento degli Indiani d'America sui gradini del Lincoln Memorial al National Mall. Il caso è diventato virale e ha provocato indignazione negli Stati Uniti in entrambi gli schieramenti ...

Atp Finals - proroga di dieci giorni per la garanzia da 78 milioni. Appendino : “La partita non è chiUSA” : Ancora dieci giorni per trovare una soluzione e fornire quelle garanzie economiche richieste dagli organizzatori necessarie per ospitare dal 2021 al 2025 le Atp Finals, uno dei tornei di tennis più importanti del mondo. L’organizzazione internazionale del tennis professionistico maschile ha concesso all’Italia una proroga di dieci giorni dopo lo “psicodramma” avvenuto venerdì, termine ultimo per l’invio della lettera di candidatura. Quel giorno ...

Maltempo USA - da Boston a Seattle milioni di persone sotto neve e ghiaccio : alberi caduti - incidenti stradali e caos negli aeroporti. Ora toccherà anche alla California [FOTO e VIDEO] : 1/20 ...