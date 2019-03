Uomini e Donne | Natalia Paragoni | Ecco Perchè ho Scelto Andrea Zelletta!

Anticipazioni Uomini e donne oggi - Rocco furioso con Gemma : 'Non voglio più ascoltarti' : Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e questo pomeriggio di mercoledì 13 marzo verrà trasmesso un nuovo appuntamento con il trono over, appuntamento che si preannuncia ricco di colpi di scena. Nel dettaglio, infatti, le prime Anticipazioni su quello che vedremo in onda questo mercoledì pomeriggio sono state svelate sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, dove apprendiamo che i protagonisti saranno ancora ...

Uomini e Donne - le ultime tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso : Si è registrata un'altra puntata del trono classico di Uomini e Donne e non mancano le novità sul post-scelta di Teresa Langella, invitata in studio insieme ai suoi due corteggiatori Andrea dal Corso e Antonio Moriconi per fare il punto della situazione, dopo che Andrea ha scelto di non accettare la decisione della tronista di uscire con lui dalla trasmissione. Uomini e Donne, Teresa Langella ...

Gossip Uomini e Donne - Andrea Dal Corso : spunta la chat con la trans? : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne: spuntano i messaggi con Guendalina Rodriguez Continua a tenere banco il triangolo amoroso Teresa Langella, Andrea del Corso e Guendalina Rodriguez. Definita come la ‘trans dei Vip’, l’italo – brasiliana continua a pubblicare su Instagram Stories delle prove che dimostrerebbero un particolare interesse nei suoi confronti da parte dell’ex corteggiatore Andrea Dal Corso. Dopo aver ...

Uomini e Donne : Klaudia conosce Andrea Zelletta e viene insultata : Klaudia di Uomini e Donne insultata: la risposta della corteggiatrice di Andrea Zelletta Andrea Zelletta, in queste ultime settimane passate sul trono di Uomini e Donne, ha dimostrato di avere un certo interesse nei confronti della corteggiatrice Klaudia Poznanska. Difatti il tronista del programma ha confessato di apprezzare molto la ragazza perchè alla sua giovane età ha aiutato economicamente la sua famiglia. Tuttavia molti hater, in questi ...

Uomini e Donne news : Luigi Mastroianni e Irene ritornano al castello delle scelte : Uomini e Donne news, Luigi Mastroianni e Irene Capuano sempre più innamorati: la coppia ritorna al castello delle scelte Luigi Mastroianni e Irene Capuano, dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, appaiono oggi innamorati più che mai. I due, in questi giorni, stanno provando a godersi ogni attimo della loro nuova vita di coppia che, stando […] L'articolo Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni e Irene ritornano al castello delle scelte ...

Uomini e Donne/ Ida e Riccardo di nuovo vicini - la reazione di Roberta.. - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani al centro delle critiche a causa di Rocco Fredella: stavolta è finita?

Uomini e Donne : Riccardo prende una sberla da Roberta - poi fa un lento con la Platano : Riccardo Guarnieri non smette di far discutere: dopo la fine della sua tormentata storia d'amore con Ida Platano, il cavaliere di Uomini e Donne ha iniziato a frequentare un'altra dama del parterre. Roberta Di Padua, nel corso della puntata andata in onda oggi su Canale 5, è finita al centro dell'attenzione per aver dato uno schiaffo al pugliese in un momento di rabbia. Dopo essere stato malmenato dalla donna che ha mollato al termine ...

Uomini e donne - tra Riccardo e Roberta finisce malissimo : lo schiaffone dopo la lite : E' finita con uno schiaffo la lite a Uomini e donne di Maria De Filippi tra Riccardo Guarnieri e Roberta, la dama che il cavaliere stava frequentando da qualche settimana. Ad un certo punto Riccardo ha ammesso di non essere davvero preso da lei e di conseguenza Roberta ha chiuso la relazione. In stu

Maria De Filippi choc : “Siete il reparto po**o di Uomini e Donne” : Uomini e Donne: Maria De Filippi ironizza su Gianni Sperti e Tina Cipollari Ieri Uomini e Donne ha superato ampiamente i tre milioni di telespettatori grazie allo show di Gemma Galgani confermandosi come uno dei programmi di punta di Canale 5, la quale sta soffrendo sempre di più con gli show in prima serata. Uno dei punti fissi del talk show di Maria De Filippi è senz’altro la presenza degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti i ...

Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono una coppia? La loro risposta a Uomini e Donne : Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono ancora protagonisti a Uomini e Donne. La mancata coppia è infatti stata ospite della registrazione del trono classico tenutasi lunedì 11 marzo, a poche ore dalla segnalazione che vedeva il corteggiatore in discoteca dove si era detto impegnato e aveva parlato di aver trasCorso una giornata con Teresa e di essersi trovato bene con lei. In studio i due però dicono di non essere una coppia. Un nuovo confronto ...

Gian Battista/ Uomini e donne - dalla lite con Gemma a nuove rivelazioni? : Gian Battista è ancora nello studio di Uomini e donne dopo le liti con Gianni Sperti e Tina Cipollari e le sue rivelazioni su Claire, e oggi?

Uomini e Donne - è ancora amore tra Riccardo e Ida : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo una storia d'amore durata più di un anno e la partecipazione a Temptation Island che ha decretato la fine del loro amore, sono ritornati al Trono Over di Uomini e Donne per rimettersi in gioco. Riccardo, dopo una frequentazione di due mesi con Roberta, la scorsa settimana ha deciso di troncare la storia in quanto non provava alcun sentimento per lei. Una frase sibillina apparsa sul suo profilo Instagram ha ...

Uomini e Donne - Gemma litiga con Barbara poi accusa un malore : Ancora urla e grida negli studi di Uomini e Donne . Questa volta però è dovuto intervenire anche il medico della trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi . Ma procediamo con ordine. La ...