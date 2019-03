Uomini e Donne | Luigi e Irene innamorati dopo la scelta | la Capuano aspetta la proposta

Uomini e Donne - trono classico : nuovo confronto tra TERESA e ANDREA : Continua a far discutere la scelta finale di TERESA Langella e, nel corso di una delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha invitato in studio l’ex tronista, accompagnata clamorosamente da ANDREA Dal Corso. Quest’ultimo, come i fan del programma già sanno, ha scelto di non presentarsi alla festa di fidanzamento per sancire l’inizio della sua relazione con la Langella e la sua decisione ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Roberta Di Padua spiega le ragioni del ceffone a Guarnieri : Il Trono Over di Uomini e Donne continua a far parlare di sé per gli scontri, spesso ai limiti del trash, tra dame e cavalieri. La puntata che Canale 5 ha trasmesso ieri, 12 marzo, ha visto Roberta Di Padua protagonista di un siparietto inatteso, in seguito alla discussione avuta con Riccardo Guarnieri. Quest'ultimo ha confermato di non essersi innamorato di lei e la reazione della dama non si è fatta attendere con un ceffone che resterà negli ...

Uomini e Donne anticipazioni oggi : Gemma Galgani esce con Marcello? : Gemma Galgani ha un nuovo spasimante nel Trono Over di Uomini e Donne? Gemma Galgani sarà ancora al centro della scena oggi a Uomini e Donne. Dopo aver chiuso, in modo burrascoso, la storia con Rocco Fredella, per la 70enne di Torino potrebbe arrivare un nuovo corteggiatore inaspettato. A Uomini e Donne Marcello mostrerà un certo interesse per la Galgani. Già nelle scorse puntate il cavaliere aveva invitato la dama a mangiare un panino con ...

Uomini e donne : Teresa avrebbe chiuso definitivamente con Andrea Dal Corso : La situazione sentimentale di Teresa Langella continua ad appassionare i telespettatori di Uomini e donne ad un mese dalla scelta andata in onda su Canale 5 in prima serata. Da allora l'ex tronista è stata spesso presente in studio per aggiornare Maria De Filippi sugli sviluppi con Andrea Dal Corso: dopo un primo confronto acceso, si è passati al tentativo di lui di ottenere una seconda possibilità fino ad arrivare alla registrazione dell'11 ...

Anticipazioni Uomini e donne - 13 marzo : ancora frecciatine di Fredella contro la Galgani : Va in onda oggi 13 marzo il terzo e ultimo appuntamento televisivo dedicato al Trono Over di Uomini e donne. In esso verrà concesso ancora spazio a Gemma Galgani e Rocco Fredella, dopo che ieri lui aveva ulteriormente dimostrato di voler andare avanti con la conoscenza di altre dame. Sia con Simona che con Rosa, il piastrellista ha scambiato un bacio appassionato, lasciando però la Galgani apparentemente impassibile. Dopo il ceffone rifilato a ...

Uomini e Donne : Natalia Paragoni - Ecco Perchè ho Scelto Andrea Zelletta! : Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Ivan Gonzalez a Uomini e Donne Classico, in un’intervista ha spiegato Perchè ha deciso di corteggiare l’altro tronista, Andrea Zelletta! Uomini e Donne: Natalia Paragoni dopo l’esperienza al Castello, ha spiegato in un’intervista, per quale motivo ha piantato in asso Ivan Gonzalez! Natalia Paragoni, è senza dubbio una delle più belle ragazze mai scese come corteggiatrici a Uomini e ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi - Rocco furioso con Gemma : 'Non voglio più ascoltarti' : Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e questo pomeriggio di mercoledì 13 marzo verrà trasmesso un nuovo appuntamento con il trono over, appuntamento che si preannuncia ricco di colpi di scena. Nel dettaglio, infatti, le prime Anticipazioni su quello che vedremo in onda questo mercoledì pomeriggio sono state svelate sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, dove apprendiamo che i protagonisti saranno ancora ...

Uomini e Donne - le ultime tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso : Si è registrata un'altra puntata del trono classico di Uomini e Donne e non mancano le novità sul post-scelta di Teresa Langella, invitata in studio insieme ai suoi due corteggiatori Andrea dal Corso e Antonio Moriconi per fare il punto della situazione, dopo che Andrea ha scelto di non accettare la decisione della tronista di uscire con lui dalla trasmissione. Uomini e Donne, Teresa Langella ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso e la chat con la trans Guendalina Rodríguez ? : Uomini e Donne, tiene banco il caso di Andrea Dal Corso e la trans dei vip Guendalina Rodriguez Continua a tenere banco il triangolo amoroso Teresa Langella, Andrea del Corso e Guendalina Rodriguez. Definita come la ‘trans dei Vip’, l’italo – brasiliana continua a pubblicare su Instagram Stories delle prove che dimostrerebbero un particolare interesse nei … Continue reading Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e la chat con la trans Guendalina ...

Gossip Uomini e Donne - Andrea Dal Corso : spunta la chat con la trans? : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne: spuntano i messaggi con Guendalina Rodriguez Continua a tenere banco il triangolo amoroso Teresa Langella, Andrea del Corso e Guendalina Rodriguez. Definita come la ‘trans dei Vip’, l’italo – brasiliana continua a pubblicare su Instagram Stories delle prove che dimostrerebbero un particolare interesse nei suoi confronti da parte dell’ex corteggiatore Andrea Dal Corso. Dopo aver ...

Uomini e Donne : Klaudia conosce Andrea Zelletta e viene insultata : Klaudia di Uomini e Donne insultata: la risposta della corteggiatrice di Andrea Zelletta Andrea Zelletta, in queste ultime settimane passate sul trono di Uomini e Donne, ha dimostrato di avere un certo interesse nei confronti della corteggiatrice Klaudia Poznanska. Difatti il tronista del programma ha confessato di apprezzare molto la ragazza perchè alla sua giovane età ha aiutato economicamente la sua famiglia. Tuttavia molti hater, in questi ...

Uomini e Donne news : Luigi Mastroianni e Irene ritornano al castello delle scelte : Uomini e Donne news, Luigi Mastroianni e Irene Capuano sempre più innamorati: la coppia ritorna al castello delle scelte Luigi Mastroianni e Irene Capuano, dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, appaiono oggi innamorati più che mai. I due, in questi giorni, stanno provando a godersi ogni attimo della loro nuova vita di coppia che, stando […] L'articolo Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni e Irene ritornano al castello delle scelte ...

Uomini e Donne/ Ida e Riccardo di nuovo vicini - la reazione di Roberta.. - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani al centro delle critiche a causa di Rocco Fredella: stavolta è finita?

Uomini e Donne : Riccardo prende una sberla da Roberta - poi fa un lento con la Platano : Riccardo Guarnieri non smette di far discutere: dopo la fine della sua tormentata storia d'amore con Ida Platano, il cavaliere di Uomini e Donne ha iniziato a frequentare un'altra dama del parterre. Roberta Di Padua, nel corso della puntata andata in onda oggi su Canale 5, è finita al centro dell'attenzione per aver dato uno schiaffo al pugliese in un momento di rabbia. Dopo essere stato malmenato dalla donna che ha mollato al termine ...