Uno smartphone pieghevole Samsung da polso? Le foto del brevetto

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Se il prossimofosse uno smartwatch? No, non siamo impazziti, per lo meno non ancora: come riportato da 'pocketnow.com', uno degli ultimi brevetti depositati dal produttore sudcoreano lo scorso 7 marzo presenta qualche indicazione in merito. Il device descritto ha una forma un po' insolita, essendo sviluppato in lunghezza. Un po' bruttino, anche se a ben guardarlo nasconde molto di più, ovvero la possibilità di arrotolarsi intorno aldell'utente, per trasformarsi in uno smartwatch, o per meglio dire in una smartband. L'eventuale prossimopotrebbe essere bloccato con un fermo dedicato per mantenersi in stazione piatta: i due poli presenterebbero all'occorrenza delle calamite, in modo da agganciarsi reciprocamente per arrotolare il device al.Si tratta di un progetto ancora allo stato grezzo, che necessiterebbe ...

