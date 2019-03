UNA VITA | anticipazioni puntata di mercoledì 13 e giovedì 14 marzo 2019

tvsoap

(Di mercoledì 13 marzo 2019)663 di Unadi di13Nel corso del duello, Victor ferisce al petto Arturo e quest’ultimo finisce in ospedale in gravi condizioni; se non si risveglierà dall’operazione entro 24 ore, non avrà più alcuna speranza di sopravvivere…Blanca Dicenta va alla tenuta Alday per cercare di convincere Diego a curarsi contro il male che lo affligge…Nonostante le preghiere di Blanca, Diego appare rassegnato ad andare incontro alla morte…Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Unae del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte leVi ricordiamo che tutte le notizie sulleitaliane e spagnole di UnaSONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.Potete leggere l'articolo UNAdi13 e14 ...

SirDistruggere : Oggi ha 55 anni, uscirà dal carcere a 93 anni. Una vita buttata in un posto dove non dovrebbe stare. #NasrinSotoudeh - emergenzavvf : #Palermo, venti anni fa il crollo di una palazzina in via Pagano: i #vigilidelfuoco ricordano le tre vittime della… - pietroraffa : #Severgnini:'Una volta che arrivi al governo e devi fare le cose, ti accorgi che la vita è diversa'. Sintesi perfe… -