Una tomba da 900mila euro | concessione record al Cimitero Monumentale

Disastro aereo in Etiopia - la moglie di Tusa : “Spero di avere Una tomba su cui piangere mio marito” : “Spero di avere almeno una tomba su cui piangere mio marito…“. Così, Valeria Patrizia Livigni, moglie di Sebastiano Tusa , l’archeologo di fama mondiale morto nel Disastro aereo in Etiopia , parlando con gli amici che la vanno a trovare da questo pomeriggio nella loro casa in piazza Ignazio Florio. La donna, direttrice del Museo Riso di Palermo, prima di Natale aveva accompagnato il marito a Malindi e avevano fatto la ...

C’è Una antica tomba in Cina che custodisce il mitico elisir di lunga vita : Una tomba sepolcrale cinese di duemila anni fa nasconde un incredibile segreto: il leggendario elisir di lunga vita utilizzato dai ricchi per imbrogliare la morte. E' stato trovato in un vaso di bronzo risalente alla dinastia Han, e nonostante i secoli non ha perso il suo «aroma alcolico»....