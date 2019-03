Ultimo cita Renato Zero e invita a credere nel Sogno ovvero come metabolizzare le

optimaitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2019)e lo fa con stile, grande stile. Non Triangolo, né Mi vendo o I migliori anni della nostra vita: ma Vola Alto. E dillo che sei sorcino pure tu, Niccolò Moriconi, che i biglietti per la tribuna disagio non sono ancora finiti. Qualcosa mi ha sempre suggerito chefosse una creatura zeriana, a cominciare dal nome d'arte che si è scelto. Ed è per questo che non è capace di digerire le ingiustizie, che manda a cagare il gatto se al mattino c'è poco caffè nel cappuccino, se gli parcheggiano in doppia fila e se la vicina frigge pesce di fiume dopo che ha appena pulito in casa.Sì.è un sorcino, di quelli che la prendono sotto la coda ma che continuano anel. In fin dei conti, questo ci insegna: a non cedere a coloro che dei nostri fallimenti fanno la propria forza. E non è ottimismo, no no, è solo istinto di sopravvivenza: ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: .@IlVeroUltimo cita @renato_zer0 e invita a credere nel Sogno ovvero come metabolizzare le fregature con filosofia https:… - OptiMagazine : .@IlVeroUltimo cita @renato_zer0 e invita a credere nel Sogno ovvero come metabolizzare le fregature con filosofia… - Ultime_Web : RT @RaiNews: Sono rimasti solo 2 negozi #Blockbuster al mondo: uno a Bend, e uno a Perth. Secondo @AP che cita il Bullettin, quello in Aust… -