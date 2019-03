U&D trono over | ' fai schifo' | prima la lite poi parte anche uno schiaffo Cosa è

U&D trono over : Roberta schiaffeggia Riccardo - Pamela e Stefano stanno insieme : Oggi è andata in onda una puntata scoppiettante del trono over di Uomini e Donne dove i protagonisti sono stati Riccardo Guarnieri e Roberta. Quest'ultimi hanno dato vita ad un accesissimo siparietto. Nel frattempo Stefano e Pamela hanno ufficializzato la loro frequentazione sui social. Roberta contro Riccardo Scendendo nel dettaglio i due sono stati chiamati al centro dello studio dove hanno dichiarato di aver messo fine alla loro ...

U&D - trono over : Gemma si sente presa in giro da Rocco - Riccardo furioso con David : Mercoledì 6 marzo è avvenuta una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, condotta come sempre da Maria De Filippi. Indiscussi protagonisti della puntata sono stati Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni segnalano che la padrona di casa ha trasmesso l'attesissima proposta da sogno fatta da Rocco Fredella a Gemma. Il cavaliere, infatti, ha voluto far trascorrere alla dama torinese una serata da favola per convincerla ...

Anticipazioni U&D trono classico - registrazione del 7 marzo : Andrea bacia tutte : Ieri, 7 marzo, è stata registrata a Roma una nuova puntata del trono classico di Maria De Filippi, caratterizzata più che altro da tanti e baci e tanti abbandoni. Ad avere il trono più movimentato questa settimana è stato il tronista Andrea Zelletta che, dopo aver criticato per settimane l'operato di Ivan Gonzalez, ormai felicemente fidanzato con la sua scelta Sonia Pattarino, ha pensato bene di baciare tutte le sue corteggiatrici, facendo ...

U&D trono over - 6 marzo : Pamela racconta il suo passato - Gianni discute con Valentina : Ieri 6 marzo è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over. A differenza di quanto succede abitualmente, questa settimana la protagonista del trono over non è stata Gemma Galgani e la sua storia con Rocco Fredella, ma Pamela Barretta e la sua burrascosa relazione con il cavaliere Stefano. La segnalazione su Stefano Nel dettaglio, nell'ultima puntata del trono over Pamela ...

U&D - Angela Nasti quasi senza corteggiatori : il trono potrebbe durare davvero poco : FUNWEEK.IT - Domenica 3 marzo è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne e secondo le prime anticipazioni sembra che una tronista sia a corto di corteggiatori per via di ...

Gossip U&D : Lorenzo e Claudia dopo il sì a pranzo dai familiari di lei - Giulia sul trono : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Lorenzo e Claudia, l'ultima coppia (in ordine di tempo) che si è formata all'interno dello studio di Uomini e donne o per meglio dire all'interno della villa dei sentimenti di Maria De Filippi. Quest'anno, infatti, è cambiata la modalità della scelta e Lorenzo, così come Luigi e tutti gli altri, hanno coronato il loro sogno d'amore con una grande festa, in presenza di tutti i familiari. Lorenzo e ...

U&D - Nino Castanotto del trono over aggredisce troupe di Striscia : servizio in onda ieri : Martedì, 26 febbraio, Striscia la notizia è tornata a parlare di Nino Castanotto, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne accusato di truffa da alcuni ex dipendenti. Sulla vicenda il tg satirico ha aggiunto nuovi particolari e l'inviata Stefania Petyx ha raggiunto l'uomo per un commento sulla vicenda. Peccato che Castanotto non sia stato particolarmente collaborativo e abbia aggredito l'inviata e la troupe, danneggiando anche la telecamera ...

U&D Trono Classico - in studio il confronto tra Lorenzo e Giulia : Secondo le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, inerenti alla registrazione di domenica 24 febbraio che vedremo la prossima settima, ci sarà una nuova tronista. Un volto conosciuto e già noto che arriva direttamente dalla villa, si tratta di Giulia Cavaglià, la non scelta di Lorenzo Riccardi. In studio hanno fatto il loro ingresso Giulia e Lorenzo, Claudia è rimasta dietro le quinte per non intromettersi nel confronto tra i due. ...

U&D - Giulia sul trono - la reazione di Lorenzo Riccardi : 'Siediti a papà' : Ieri, domenica 24 febbraio, è stata registrata la nuova puntata del trono classico di ''Uomini e Donne'' dedicata al confronto tra Giulia, Lorenzo e Claudia. I tre protagonisti hanno presenziato in studio per potersi confrontare dopo la scelta di Riccardi. La prima a fare il suo ingresso è stata Giulia. Successivamente è entrato Lorenzo e, solo alla fine, Claudia. Al termine del dibattito tra Giulia e Lorenzo, Maria De Filippi ha informato la ...

Anticipazioni U&D : Giulia Cavaglià sul trono - il faccia a faccia con Riccardi : Giulia Cavaglià è la nuova tronista di Uomini e Donne. La 23enne di Torino, dopo la delusione per non essere stata la scelta di Lorenzo Riccardi, ha ottenuto il trono da Maria De Filippi durante l’ultima registrazione del programma, avvenuta ieri. La Cavaglià ha dovuto anche affrontare Lorenzo e Claudia Dionigi ma il confronto non è stato acceso come quello toccato a Teresa Langella. Ora l’ex corteggiatrice affiancherà sul trono Angela Nasti e ...

Anticipazioni U&D - trono classico : Andrea bacia Federica - la Cavaglia tronista : Una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne è avvenuta ieri 24 febbraio negli studi Elios di Roma dove stando alle Anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', ci sono stati molti colpi di scena. Il primo riguardante l'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, diventata in men che non si dica la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. Giulia Cavaglia infatti, presente in puntata per un confronto post scelta con ...

U&D - spoiler trono classico : Giulia tronista : Una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne è avvenuta domenica 24 febbraio; si è parlato del post scelta di Lorenzo Riccardi, con un confronto in studio tra l'ex tronista e la non scelta Giulia. Al termine del faccia a faccia, una sorpresa ha visto protagonista la giovane piemontese a cui è stato offerto il trono di Uomini e donne direttamente dalla padrona di casa Maria De Filippi. Giulia ha accettato e la vedremo quindi nelle ...

Spoiler U&D - il confronto tra Claudia - Lorenzo e Giulia : la Cavaglia sul trono : Si è registrata questo pomeriggio una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, il famoso people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L'ultima registrazione del programma regalerà novità e una grande sorpresa: si tratta di un nuovo trono. Giulia Cavaglia, che ricordiamo essere stata la "non scelta" di Lorenzo Riccardi, è ufficialmente la nuova tronista che questo pomeriggio ha occupato la poltrona rossa. Scopriamo tutte le ...

Giordano Mazzocchi ironizza sul presunto ritorno a U&D : 'Non pensavo facessi il trono' : Nelle ultime ore cresce l'attesa per cercare di capire chi sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne, il programma tv di Canale 5 presentato da Maria De Filippi. Dopo le conferme di Andrea Zelletta e Angela Nasti, il pubblico attende nuovo arrivi sul Trono classico del programma Mediaset. Durante la registrazione di giovedì, 21 febbraio, molti fan hanno sperato di rivedere in studio Giordano Mazzocchi. L'ex corteggiatore, che si è lasciato da ...