U&D | Pietro Tartaglione contro i Demellis | ' Non prendete in giro la gente'

U&D - Pietro Tartaglione lancia nuove accuse contro i Damellis : 'La gente non è stupida' : Pietro Tartaglione, fidanzato di Rosa Perrotta, ha lanciato nuove accuse contro i Damellis, ossia la coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante protagonista di un recente ritorno di fiamma. I due ragazzi si sono conosciuti grazie al programma Uomini e Donne ma si sono lasciati tempo fa. Durante la loro separazione, la ragazza ha avuto una relazione con Irama, salvo poi ritornare dal suo ex. Tartaglione, nel corso di un alterco sui ...

U&D - Pietro e Rosa annunciano a Domenica Live di aspettare un maschio : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, una delle coppie più amate di Uomini e Donne, a breve diventeranno genitori. I due, ospiti a Domenica Live, hanno annunciato di aspettare un maschietto. Pietro è stato accompagnato dalla conduttrice Barbara D'Urso in una sala dove, dietro una tenda, ha incontrato la Perrotta, circondata da palloncini azzurri. Tartaglione ha dichiarato che il nascituro si chiamerà Domenico, come suo padre. Nel caso in cui fosse ...

