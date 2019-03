Uccise la compagna a coltellate | condannato a 16 anni con l' attenuante della «delusione»

Uccise la compagna : pena ridotta con l'attenuante della 'delusione' : Uccise la compagna a coltellate al petto dopo aver scoperto che non aveva mantenuto la promessa di lasciare l'amante. Il pm aveva chiesto una pena di 30 anni. Ma il giudice ha concesso le attenuanti ...

Genova - 16 anni a uomo che Uccise compagna per “disperazione”. L’avvocato di parte civile : “Legislatore si interroghi” : Il pm aveva chiesto una pena di 30 anni per un uomo che aveva ucciso la compagna con un’unica coltellata dopo aver scoperto che non aveva mantenuto la promessa di lasciare l’amante. Il giudice per l’udienza preliminare di Genova, Silvia Carpanini, ha concesso le attenuanti generiche e lo ha condannato a 16 anni. Nella motivazione della sentenza – riportata questa mattina da Il Secolo XIX – si legge che l’uomo ha colpito ...

Genova - Uccise la compagna a coltellate. «Lei lo illuse» - pena dimezzata | : Il pm aveva chiesto 30 anni. Il giudice ha concesso le attenuanti generiche e lo ha condannato a 16 anni. Il legale della vittima: «Riesumato il delitto d’onore»

Uccise la compagna : condannato con attenuante della 'delusione' : Dopo la 'tempesta emotiva', motivazione con la quale pochi giorni fa la Corte d'Appello di Bologna aveva dimezzato la pena di un uomo che aveva ucciso la compagna, oggi arriva un'altra sentenza choc. ...

Uccise compagna : giudice concede l’attenuante della "delusione" : Genova - Un uomo che ha ucciso la propria compagna è stato condannato 16 anni, nonostante il pubblico ministero ne avesse chiesti 30. Dopo aver scoperto che lei non aveva rispettato la promessa di lasciare l’amante, si è scatenata la furia omicida: la donna è deceduta in seguito a diverse coltellate che le erano state inferte al petto. Il giudice ha deciso per una pena inferiore alle richieste dell’accusa, poiché - come si legge nella ...

Genova - Uccise la compagna : condannato con l'attenuante della "delusione". Il legale della donna : "Torna il delitto d'onore" : Il pm aveva chiesto 30 anni, il giudice applica gli sconti di pena per l'attenuante e il rito abbreviato e lo condanna a 16 anni: "Era disperato"

Genova - Uccise la compagna a coltellate : Il pm aveva chiesto 30 anni. Il giudice ha concesso le attenuanti generiche e lo ha condannato a 16 anni. Il legale della vittima: «Riesumato il delitto d’onore»

Genova - Uccise la compagna a coltellate : condannato con l'attenuante della 'delusione' : Sta facendo discutere una sentenza pronunciata a Genova da un giudice, che ha condannato per il reato di omicidio un uomo di 56 anni, Javier Napoleon Pareja Gamboa. Il soggetto, originario dell'Ecuador, uccise la sua compagna, Jenny Angela Coello Reyes, di 46 anni, nell'aprile dello scorso anno. La donna fu colpita con diverse coltellate al petto. Il movente del folle gesto dell'uomo, è da ricercare prevalentemente nella gelosia, in quanto la ...

Genova - Uccise la compagna : condanna con attenuante della "delusione" : Genova, uccise la compagna: condanna con attenuante della "delusione" Il Pm aveva chiesto 30 anni, ma il giudice lo ha condannato a 16 perché l’uomo, si legge nella sentenza, sarebbe stato mosso “da un misto di rabbia e disperazione”. Il 52enne uccise la moglie nell’aprile del 2018 Parole chiave: ...

Genova - Uccise la compagna : condanna con attenuante della 'delusione' - : Il Pm aveva chiesto 30 anni, ma il giudice lo ha condannato a 16 perché l'uomo, si legge nella sentenza, sarebbe stato mosso "da un misto di rabbia e disperazione". Il 52enne uccise la moglie nell'...

Uccise compagna. Attenuanti - pena a metà : 13.31 Il pm aveva chiesto una pena di 30 anni per un uomo che aveva ucciso la compagna: la colpì con diverse coltellate al petto dopo aver scoperto che non aveva mantenuto la promessa di lasciare l'amante. Il giudice, per questo, ha concesso le Attenuanti generiche e lo ha condannato a 16 anni. Accade a Genova.Nella motivazione della sentenza si legge che l'uomo ha colpito perché mosso "da un misto di rabbia e di disperazione, profonda ...

Uccise compagna - 'delusione' è attenuante : ANSA, - GENOVA, 13 MAR - Il pm aveva chiesto una pena di 30 anni per un uomo che aveva ucciso la compagna: la colpì con diverse coltellate al petto dopo aver scoperto che non aveva mantenuto la ...

Genova - Uccise la compagna : condannato con l'attenuante della "delusione" : Il pm aveva chiesto una pena di 30 anni per un uomo che aveva ucciso la compagna: la colpì con diverse coltellate al petto dopo aver scoperto che non aveva mantenuto la promessa di lasciare l'amante.Il giudice, per questo, ha concesso le attenuanti generiche e lo ha condannato a 16 anni. Accade a Genova.Nella motivazione della sentenza si legge che l'uomo ha colpito perché mosso "da un misto di rabbia e di disperazione, profonda ...

Uccise la compagna a coltellate : pena ridotta a 16 anni con attenuante «delusione» : Uccise la compagna a coltellate al petto dopo aver scoperto che non aveva mantenuto la promessa di lasciare l'amante. Il pm aveva chiesto una pena di 30 anni. Ma il giudice ha concesso le...