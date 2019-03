Uccise a coltellate la moglie |  gli dimezzano la pena  perché «lei lo aveva illuso»

Uccise la compagna a coltellate : pena ridotta a 16 anni con attenuante «delusione» : Uccise la compagna a coltellate al petto dopo aver scoperto che non aveva mantenuto la promessa di lasciare l'amante. Il pm aveva chiesto una pena di 30 anni. Ma il giudice ha concesso le...

Uccise il socio a coltellate - pena ridotta in appello per l'ex conduttore tv : La Corte d'assise d'appello che ha escluso l'aggravante della premeditazione per Alessandro Cozzi: cancellato l'ergastolo,è...

Taranto - suicida in carcere : Uccise la moglie a coltellate : Michele Spagnuolo , 78 anni, nel luglio scorso aveva ucciso la moglie Teresa Russo di 57 anni, con 41 coltellate, per poi confessare il delitto con un bigliettino lasciato davanti alla caserma dei ...

Taranto - si toglie la vita in carcere Michele Spagnuolo : Uccise la consorte a coltellate : Ha deciso di farla finita stringendosi un cappio intorno al collo Michele Spagnuolo, l'uomo di 77 anni, che la scorsa estate, precisamente il 16 luglio scorso, uccise con 41 coltellate sua moglie a Trepuzzi, nel leccese. La vittima, Teresa Russo, 57enne e originaria di Novoli (Lecce), aveva deciso di separarsi dall'uomo. I fatti li ricordiamo brevemente: tutto accadde nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14:00. Spagnuolo era rientrato da poco, ...

Si uccide in cella Michele Spagnuolo - Uccise la moglie con 41 coltellate : È stato trovato impiccato nella sua cella del carcere di Taranto poche ore fa Michele Spagnuolo . Con una corda rudimentale stretta al collo. Così è stato rinvenuto il 78enne, originario del Tarantino,...

Uccise la moglie a coltellate nel Bresciano - latitante arrestato in Tunisia : deve scontare 30 anni : Daniela Bani aveva 30 anni all'epoca del delitto. La coppia aveva due figli. Salvini: "Grazie alla polizia di Tunisi"

Uccise cugino a coltellate nel Vibonese - chiesta condanna a 30 anni : Vibo Valentia - La Procura di Vibo Valentia ha chiesto 30 anni di reclusione per Gaetano Muller, di 20 anni, di Sorianello, accusato di aver ucciso il cugino 27enne Bruno Lazzaro a coltellate, per via ...

Catania - Uccise la ex a coltellate : Priolo condannato a 30 anni - la figlia “perde” il suo cognome : Ribadita dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania la condanna già inflitta in primo grado a Luca Priolo, il ventisettenne che nel 2015 massacrò con 42 coltellate la sua ex Giordana Di Stefano, una ragazza di venti anni con cui aveva avuto una bimba che ha “perso” il cognome del padre per prendere quello della madre.Continua a leggere

Gran Bretagna : al via il processo all'uomo che Uccise l'ex partner con 30 coltellate : Accecato dalla rabbia e dalla collera, uccise l'ex compagna accoltellandola e colpendola con ben trenta fendenti perché si era rifiutata di avere un rapporto intimo in tre con lui e un'altra donna. Così, nel mese di agosto, è morta la ventinovenne Kelly Franklin, brutalmente assassinata dal trentenne Ian Kettlewell. Secondo quanto riportato da "The Sun", entrambi si conoscevano fin da quando erano adolescenti e il loro rapporto, nel corso degli ...

Uccise la ex con 49 coltellate : ergastolo per il 22enne Alessio Alamia : Alessio Alamia nell'aprile del 2017 Uccise l'ex fidanzata Janira D'Amato, 21 anni, con 49 coltellate al collo, sulle spalle, al viso e alla testa.Continua a leggere

Savona - Uccise la ex a coltellate : ergastolo per 22enne : Alessio Alamia uccise nella sua casa di Pietra Ligure la ex Janira D'Amato, 21 anni, con 49 coltellate

Maria Luigia Redoli - è morta la 'Circe della Versilia'/ Arezzo - con l'amante Uccisero a coltellate il marito : morta Maria Luigia Redoli, la 'Circe della Versilia' che con l'amante Cappelletti uccise il marito Luciano Iacopi nel 1989. Scontro con i figli e condanne