Tutti i piani coinvolti dalle rimodulazioni Vodafone di luglio e magro contentino per i

Basket - Simone Pianigiani : “Vittoria importante - senza Nedovic abbiamo bisogno di Tutti. Ora quattro gare in otto giorni” : Milano ha sconfitto il Buducnost per 111-94 ed è così tornata alla vittoria, il successo odierno ha rilanciato le ambizioni dell’Olimpia che rimane sempre aggrappata alla zona playoff in Eurolega. La compagine meneghina ha dominato in lungo e in largo al Forum, esaltando i tifosi e trionfando in maniera perentoria a suon di triple, mandando in doppia cifra ben cinque uomini. Grande soddisfazioni anche da parte di Simone Pianigiani che ha ...