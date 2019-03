Trapattoni si racconta | tra vita da nonno e social network E su quel famoso sfogo in

calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) E’ stato uno dei più vincenti nella storia della Serie A, uno degli italiani più amati del nostro calcio. Giovanninon allena ormai un po’, ha già dato tanto, come lui stesso rivela all’agenzia tedesca Dpa a pochi giorni dal suo compleanno (compirà 80 anni domenica 17): “I miei progetti per i prossimi anni? Per il momento – le sue parole – mi sto godendo la pensione per stare vicino alla mia famiglia. Devo ammettere che da allenatore non sono stato unesemplare. Ero sempre via e anche quando ero a casa pensavo troppo al calcio. Ora invece sto cercando di riguadagnaretempo. A 80 non posso fare molti progetti per il futuro. Diciamo che mi sento come se avessi terminato i 90 minuti della mia partita. Da ora in poi inizia il golden gol!“.Il Trap torna anche sulla sua esperienza da allenatore in Germania, dove negli ...

