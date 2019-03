Trame Una Vita | gli abitanti si ammalano a causa dei nuovi proprietari de La Deliciosa

Una Vita - Trame : Donna Susana contraria alle nuove nozze di Felipe e Celia : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che narra le vicende del vecchio quartiere di Acacias 38. Le anticipazioni delle puntate, in programma nei prossimi mesi, svelano che Celia e Felipe decideranno di convolare nuovamente a nozze, chiedendo la complicità di Trini e Ramon. Una Vita: Felipe chiede la mano di Celia Felipe e Celia torneranno a far parlare di loro nel corso delle nuove puntate di Una ...

Una vita - Trame fino al 22 marzo : il colonnello Valverde ferito gravemente : Una vita, la fortunata soap opera spagnola di Canale 5 continuerà ad emozionare i numerosi fan anche nei prossimi appuntamenti. Le trame relative agli episodi in onda dal 17 al 22 marzo, rivelano che Victor avrà la meglio nel duello ed il colonnello rimarrà ferito in modo grave. Intanto, Olga darà a Diego un'importante informazione che potrebbe aiutarlo a liberarsi di Ursula mentre Lolita durante una passeggiata, trova morto per strada, la ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 17 al 22 marzo 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 17 a venerdì 22 marzo 2019: In casa Palacios arriva un foglietto che contiene delle minacce; Lolita in strada si accorge di un losco individuo, già intravisto in precedenza, e lo sente parlare della Taverna del Capretto. Diego consegna ad Olga una delega legale con cui le dà il diritto di opporsi alle sue cure mediche nel momento in cui l’intossicazione da mercurio prenderà ...

Trame spagnole Una Vita : Ramon vuole partire - Samuel arrabbiato con la moglie : Eccoci con un consueto spazio incentrato sulla popolare soap opera iberica “Una Vita”. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo vedrà la settimana in corso, ci dicono che Ramon Palacios dopo essere uscito dalla prigione, sarà intenzionato ad abbandonare il paese. Samuel Alday invece andrà su tutte le furie, dopo aver appreso che sua moglie Genoveva ha aiutato delle sue amiche senza consultarlo. Una Vita: la decisione di Ramon, ...

Anticipazioni Una Vita - Trame puntate spagnole : antipatie inaspettate : Una Vita, Anticipazioni puntate straniere: Maria Luisa va via Nelle puntate spagnole di Una Vita, Maria Luisa e Victor troveranno finalmente il loro lieto fine. Presto la coppia coronerà il loro amore con un matrimonio da favola. Il nipote di Susana vincerà il duello con Valverde e chiederà in sposa Maria Luisa che accetterà, dimenticando il bacio tra il fidanzato e Elvira. La coppia deciderà di raggiungere Juliana e Leandro a Parigi per ...

Una Vita - Trame spagnole : Samuel minaccia Blanca e Diego con una pistola : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ogni giorno intrattiene quasi 3 milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda tra qualche settimana su Canale 5, svelano che Samuel avrà una reazione esagerata quando scoprirà Blanca e Diego in procinto di fuggire da Acacias 38. Una Vita: Blanca vuole fuggire con Diego, Samuel furioso Il cambio di carattere ...

Il Segreto - Trame : Maria scopre che Alfonso ed Emilia sono vivi grazie ad una foto : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola in onda dal 2013 su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda in Italia nelle prossime settimane svelano che Maria scoprirà che Alfonso ed Emilia sono vivi grazie all'intervento di Fernando Mesia. Il Segreto: Maria scopre che Alfonso ed Emilia sono stati rapiti Alfonso ed Emilia torneranno a far parlare di sé negli episodi de Il Segreto che verranno ...

In NCIS Los Angeles 10 su Rai2 una strana missione mette a rischio il futuro del team? Trame 9 e 16 marzo : Grossi guai in NCIS Los Angeles 10 su Rai2. Nell'episodio in onda stasera, 9 marzo, anticipato come il più spettacolare della decima stagione, la squadra di Callen si trova coinvolta, suo malgrado, in una strana missione organizzata dal vicedirettore Ochoa e legata al Patton Project, un gruppo estremista dell'Esercito. Callen è ovviamente sospettoso, e Sam gli espone i suoi dubbi: la NCIS non è una squadra di assassini, quindi perché il ...

Trame iberiche Una Vita 962 - 966 : Lucia è scioccata nell'apprendere la verità su Telmo : Le Trame iberiche della soap Una Vita relative ai capitoli 962 - 966, vedono protagonisti Samuel e la sua seconda moglie, Lucia e Telmo ma anche Ramon, ancora detenuto in carcere. Nel frattempo, Antonito cerca di fare di tutto per ottenere l'indulto per suo padre. L'arrivo di Samuel con la sua sposa, suscita immediatamente un vespaio di pettegolezzi nel quartiere. Quando i coniugi Alday si presentano a casa di Lucia, quest'ultima, oltre a non ...

Una Vita - Trame marzo : Ursula cospira contro i fratelli Alday - Elvira vuole farsi suora : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni di fine marzo svelano che Ursula deciderà di sabotare l'intervento chirurgico dei fratelli Alday, mentre Simon si riavvicinerà ad Elvira, se quest'ultima non volesse entrare in convento per espiare tutti i peccati. Una Vita: Ursula vuole sabotare l'intervento dei fratelli Alday marzo sarà un mese ricco di ...

Trame Una Vita fine marzo : Samuel trova la lettera del padre - Adela avvisa Arturo : La serie televisiva spagnola “Una Vita” ambientata ad Acacias 38 riesce ad appassionare il pubblico quotidianamente, nonostante numerosi personaggi nel corso degli anni sono usciti di scena. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset entro fine marzo 2019, annunciano che la missiva scritta da Jaime Alday in grado di compromettere la reputazione di Ursula Dicenta, finirà nelle mani di Samuel. Adela, invece ...

Una Vita - Trame : Maria Luisa e Victor lasciano Acacias 38 per trasferirsi a Parigi : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da alcuni anni su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia svelano che i vicini di Acacias 38 dovranno dire addio a Maria Luisa e Victor, i quali si trasferiranno in Francia per aprire una nuova azienda di cioccolatini. Una Vita: Maria Luisa litiga con Flora Brutte notizie per i fan di Una Vita. Le ...

Upas - Trame prossima settimana : Manlio picchia Adele e punta una pistola contro Giulia : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera italiana da molti anni protagonista di Rai 3. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda da lunedì 11 a venerdì 15 marzo svelano che Raffaele si riavvicinerà al figlio, mentre la furia di Manlio si abbatterà contro la moglie Adele e Giulia. Upas, anticipazioni: Raffaele si riavvicina a Diego Dalle trame di Upas in onda prossima settimana su Rai 3, si evince che Raffaele ...

Una Vita - Trame : Elvira e Simon diventano genitori dopo la fuga a Genova : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ogni giorni intrattiene i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Susana scoprirà di diventare nonna. La sarta apprenderà infatti che Elvira attende un bambino da Simon. Una Vita: Elvira e Simon scappano a Genova, Adela muore Elvira e Simon saranno gli indiscussi protagonisti delle nuove puntate di Una Vita ...