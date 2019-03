romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Errore: L'attributo resource non è valido.VIABILITÀMERCOLEDI 13 MARZOORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA OSTIENSE E PONTINA. PROSEGUENDO ILÈ SOSTENUTO DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA. IN INTERNA SEMPRE RALLENTAMENTI DA CASSIA BIS A VIA PRENESTINA. SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA-TERAMO DA VIA DI PORTONACCIO FINO AL RACCORDO ANULARE.COMUNQUE MAGGIORMENTE CONCENTRATO, IN PROSSIMITÀ DI TOR CERVARA, SULLA COMPLANARE SEMPRE VERSO IL GRA. CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, STESSA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. IN CITTÀ ...

LuceverdeRoma : [AGG] #traffico - Raccordo Anulare code a tratti fra Allacciamento Autos. per Aeroporto Fiumicino e Diramazione… - romadailynews : Traffico Roma del 13-03-2019 ore 18:00: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI 13 MARZO 2019 ORE 17:50… - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: viale Giulio Cesare, in prossimità di via Lepanto, possibili rallentamenti causa #incidente. -