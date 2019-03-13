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Traffico Roma del 13-03-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 11 | 30 Errore: L'attributo resource non è valido.-- VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ  13 MARZO 2019 ORE 11:20 MAX MAR ...

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Traffico Roma del 13-03-2019 ore 11:30 (Di mercoledì 13 marzo 2019) Errore: L'attributo resource non è valido.

VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ  13 MARZO 2019 ORE 11:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. PER UN INCIDENTE PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE’ CEVERI IN DIREZIONE Roma FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA VIA TRIONFALE VERSO Roma E PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE. STESSA SITUAZIONE IN VIA GIUSEPPE CHIOVENDA IN PROSSIMITA’ DI VIA PALMIRO TOGLIATTI. SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA RALLENTATI IN VIA COLA DI RIENZO ALL’ALTEZZA DI PONTE REGINA MARGHERITA. TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE DELLE ARMI CON RALLENTAMENTI TRA PIAZZA MONTE GRAPPA E PONTE MATTEOTTI. ANCORA ...
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