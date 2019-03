Traffico Roma del 13-03-2019 ore 11 | 30

romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Errore: L'attributo resource non è valido.VIABILITÀMERCOLEDÌ 13 MARZOORE 11:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. PER UN INCIDENTE PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE’ CEVERI IN DIREZIONEFORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA VIA TRIONFALE VERSOE PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA. UN INCIDENTE INCOLONNA ILSUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE. STESSA SITUAZIONE IN VIA GIUSEPPE CHIOVENDA IN PROSSIMITA’ DI VIA PALMIRO TOGLIATTI. SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA RALLENTATI IN VIA COLA DI RIENZO ALL’ALTEZZA DI PONTE REGINA MARGHERITA. TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE DELLE ARMI CON RALLENTAMENTI TRA PIAZZA MONTE GRAPPA E PONTE MATTEOTTI. ANCORA ...

PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via Salaria altezza Viale Regina Margherita possibili difficoltà di circolazione causa #incidente - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via Giuseppe Chiovenda altezza Via Palmiro Togliatti possibili difficoltà di circolazione causa #incidente - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via Cola di Rienzo altezza Ponte Regina Margherita possibili difficoltà di circolazione causa #incidente -