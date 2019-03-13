Traffico Roma del 13-03-2019 ore 08 | 30

VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 08:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE Roma SI VIAGGIA IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.- SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A Roma STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E LA TANGENZIALE EST. E SULLA TANGENZIALE IL Traffico RALLENTA TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA SAN LORENZO E VIALE ...
zazoomnews : Traffico Roma del 13-03-2019 ore 08:00 - #Traffico #13-03-2019 #08:00 - LuceverdeRoma : [AGG] #Roma #Traffico - tangenziale Est e Via del Foro italico rallentamenti e code tra Via Nomentana e Galleria Fa… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti ? Interna tra Bufalotta e Tiburtina e tra Diramaz… -
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 08 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 07:50 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SI VIAGGIA INCOLONNATI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.- SI ...
Traffico Roma del 13-03-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 07:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SI VIAGGIA INCOLONNATI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.- SI ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 20 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 19:50 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO E RALLENTATO I IN VIA DELLA MAGLIANA TRA VIA ALFREDO TESTONI E VIA LUIGI DASTI SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA OSTIENSE TRA VIA DELL’EQUITAZIONE E VIA MEZZOCAMINO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBAO TRA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 19 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 19:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI I TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA,, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 19 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA,PRUDENZA INOLTRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA, ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 19 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA,PRUDENZA INOLTRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA, ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 18 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA,PRUDENZA INOLTRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA, ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 18 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 17:50 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA Roma FIUMICINO E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 17:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA PRENESTINA., SEMPRE SUL RACCORDO PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 16:50 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA PRENESTINA., SEMPRE SUL RACCORDO PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 15:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. RIAPERTA VIA DEL FOSSO DI BRAVETTA FRA VIA DEL CASALE NINFEO E VIA DEGLI AMODEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA ETTORE BOMBELLI, PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA SCRIBONIO CURIONE ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 15:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. RIAPERTA VIA DEL FOSSO DI BRAVETTA FRA VIA DEL CASALE NINFEO E VIA DEGLI AMODEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA ETTORE BOMBELLI, PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA SCRIBONIO CURIONE ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 13:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico TRA LO SVINCOLO DELL’ANAGNINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVENUTO IN VIALE GIUSEPPE MAZZINI TRA VIA GIUSEPPE MONTANELLI E VIA DON GIOVANNI VERITA’ IN ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 13:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico TRA LO SVINCOLO DELL’ANAGNINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVENUTO IN VIALE GIUSEPPE MAZZINI TRA VIA GIUSEPPE MONTANELLI E VIA DON GIOVANNI VERITA’ IN ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 11:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… PER DUE INCIDENTI SDI RALLENTA IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITÀ DI VIA ARTURO GRAF E IN VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIA CAPRANESI Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE ...