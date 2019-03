Tra arte e luce doppia tappa a Roma per road show di Campari

Casting di Produzioni TeaTrali Veneziane per un evento legato a Biennale Arte Venezia : Sono in corso le selezioni da pArte di Produzioni Teatrali Veneziane di varie figure per realizzare un importante evento connesso alla prossima Biennale Arte Venezia 2019. La richiesta di Produzioni Teatrali Veneziane In occasione di un evento della Biennale Arte di Venezia, Produzioni Teatrali Veneziane, società del noto attore Alessandro Bressanello, seleziona musicisti, cantanti, modelli, performer di qualsiasi etnia. L'evento, che si ...

A tutto Spalletti - dalla vittoria della Juventus in Champions alla sfida contro l’EinTracht : “la mia Inter arriva con le carte in regola” : Le parole di Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Lamentarmi mi fa qualificare? Un allenatore cerca sempre di ispirare e mai di lamentarsi. Giocheremo in 11 e abbiamo tutti quelli che serve per vincere la partita. Dovremo restare concentrati mostrando il massimo delle nostre capacità lottando e sapendo capire il momento“. Nessun alibi, l’Inter di Luciano ...

Il futuro passa da EinTracht e Milan : Spalletti fa la conta dei reduci. Brozovic lavora a parte : Un passo alla volta, prima la Coppa e poi il campionato . Piena emergenza domani, poco meglio domenica: e allora tutti, chi c'è ovviamente, chi non è ai box per infortunio e chi non è stoppato dalle ...

Eleonora - teTraplegica dopo la nascita. Le assicurazioni : «Morirà presto - ridateci parte del risarcimento» : Mangia i biscotti al cioccolato che ama preparare con la mamma e, guardando Sanremo, con il babbo, canta, a modo suo, la sua canzone preferita: Balliamo sul mondo di Ligabue. Come tutte le bambine ...

A Palazzo Reale va in scena 'Il meraviglioso mondo della natura' - una mostra Tra arte - mito e scienza : ... l'"Historia plantarum" della Biblioteca Casanatense di Roma, ricco di centinaia di illustrazioni tratte dal mondo delle piante e degli animali. Una pagina del codice, con l'immagine di un gatto, è ...

PALAZZO REALE VA IN SCENA "IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLA NATURA" - UNA MOSTRA Tra arte - MITO E SCIENZA : L'originale progetto espositivo, promosso e prodotto dal Comune di Milano-Cultura, PALAZZO REALE e 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, coniuga ARTE e SCIENZA sotto il comune denominatore DELLA natura, ...

EsTrazioni Lotto - SuperEnalotto e 10eLotto : i numeri vincenti di oggi martedì 12 marzo 2019 : In diretta l'ultima estrazione del SuperEnaLotto: il jackpot sfonda quota 118 milioni di euro. Ecco i numeri vincenti...

EsTrazione MillionDAY del 12-03-2019 di martedì : Estrazione MillionDAY del 12-03-2019, ecco i cinque numeri vincenti del concorso numero 71 di martedì. La prossima Estrazione domani. Estrazione MillionDAY del 12-03-2019 – Combinazione Vincente 3 10 19 40 44 – La prossima Estrazione MillionDAY sarà effettuata: TUTTI I GIORNI alle ore 19:00 Dopo l’Estrazione MillionDAY del 12-03-2019 di questa sera, ecco i numeri più ritardatari e più frequenti del […] L'articolo Estrazione ...

EsTrazioni Lotto - SuperEnalotto e 10eLotto : i numeri vincenti di oggi martedì 12 marzo 2019 : In diretta l'ultima estrazione del SuperEnaLotto: il jackpot sfonda quota 118 milioni di euro. Ecco i numeri vincenti...

Confindustria : salario minimo? Pericolo di “fuga” da conTratto collettivo. Riparte il Patto per il Lavoro : Occorre "definire correttamente il rapporto tra il salario minimo legale e il sistema della contrattazione collettiva esistente", ricordando che "il perimetro delle garanzie" del Ccnl "e' ben piu' esteso del mero trattamento economico minimo". Cosi' il direttore area Lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria, Pierangelo Albini, in audizione sul salario minimo al Senato. "Con un'introduzione del salario minimo legale che non tenesse ...

Le storie dei partigiani che oggi più che mai bisogna conoscere. E la Resistenza vive atTraverso l'arte : E ci arrivo dopo alcune centinaia tra spettacoli e reading messi in scena dal 2004 in Italia nei luoghi della Resistenza, e in Europa, in versione solista e accompagnato da Gang, Gaetano Liguori, ...

Alberto Angela parte alla scoperta delle "Meraviglie" della nosTra Italia : la tv del 12 marzo : Spazio all'attualità e alla politica su RaiTre e su La7 dove si rinnova la sfida dei talk-show . Sulla terza rete della tv pubblica ci sarà "#cartabianca" condotto da Bianca Berlinguer, mentre su La7 ...

32 persone appartenenti a un clan mafioso di Palermo sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sul Traffico di cocaina : I carabinieri di Palermo hanno arrestato 32 persone appartenenti al mandamento di Porta Nuova, uno dei principali clan mafiosi della città. Le indagini, condotte dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno riguardato in particolare un grande traffico di cocaina, che veniva poi

Saldo e sTralcio - cartelle esattoriali annullate : come verificare online : Saldo e stralcio, cartelle esattoriali annullate: come verificare online Verifica online stralcio cartelle Il Saldo e stralcio è una delle novità fiscali più importanti del 2019, sebbene abbia già avuto luogo alla fine del 2018. La misura è contenuta nel decreto fiscale (Legge 119/2018) all’articolo 4. E prevede l’annullamento automatico delle cartelle esattoriali di importo inferiore a 1.000 euro notificate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 ...