Tirreno-Adriatico | Oscar Gatto racconta i momenti dell’incidente | “andavamo a 60 km h e

Tirreno-Adriatico 2019 : le pagelle della prima tappa. Mitchelton-SCOTT e Jumbo-Visma di un altro pianeta - male la Bahrain-Merida di Nibali : Una lotta a due, decisa sul filo dei secondi proprio sul finale: la Mitchelton-SCOTT si impone nella frazione d’apertura della Tirreno-Adriatico 2019, una cronometro a squadre di 21,1 chilometri in quel di Lago di Camaiore. Battuto il Team Jumbo-Visma. Andiamo a rivivere la tappa odierna con le pagelle dei protagonisti. Mitchelton-SCOTT, voto 10: difficile fare di meglio. Dopo la sconfitta con beffa dell’anno scorso arrivata dalla ...

Tirreno-Adriatico : cronosquadre alla Mitchelton - Nibali perde più di un minuto : La classica apertura della Tirreno-Adriatico, per il quarto anno consecutivo affidata alla cronosquadre di Lido di Camaiore, ha fatto registrare distacchi molto più ampi del previsto. Le condizioni meteo hanno parzialmente influenzato il risultato, favorendo le ultime squadre a partire che hanno corso con l'asfalto asciutto, pur su un percorso con pochissime curve. La Mitchelton ha corso per ultima con uno schieramento di grandi specialisti ...

Tirreno-Adriatico 2019 - Vincenzo Nibali in difficoltà nella cronometro a squadre. Squalo in ritardo di condizione - obiettivo Giro : Vincenzo Nibali si è presentato alla Tirreno-Adriatico 2019 per trovare il giusto colpo di pedale in questo avvio di stagione, lo Squalo ha debuttato all’UAE Tour di fine febbraio e ha poi puntato sulla Corsa dei due Mari per entrare nel vivo di quest’anno agonistico ma la cronometro a squadre d’apertura non ha dato i segnali sperati quando mancano meno di due mesi all’inizio del Giro d’Italia. La Bahrain Merida ...

Tirreno-Adriatico 2019 : beffa per la Jumbo-Visma - la Mitchelton-SCOTT vince la cronometro a squadre. Nibali attardato : Una beffa finale. Sembrava essere tutto apparecchiato per la seconda vittoria consecutiva in stagione nella disciplina per il Team Jumbo-Visma, dopo quella che era arrivata qualche settimana fa all’UAE Tour, e invece a trionfare sul traguardo di Lido di Camaiore per la prima tappa della Tirreno-Adriatico 2019, una cronometro a squadre di 21,5 chilometri, è la Mitchelton-SCOTT, l’ultima compagine a partire. Una lotta sul filo dei ...

Tirreno-Adriatico - clamoroso incidente nel corso della prima tappa : Majka e Gatto investono un pedone [VIDEO] : I due ciclisti della Bora hanno investito un pedone che attraversava la carreggiata durante il passaggio del gruppo, l’uomo è stato trasportato in ospedale Un incidente clamoroso, che macchia la prima tappa della 54ª edizione della Tirreno-Adriatico, una cronosquadre di 21.5 km a Lido di Camaiore. Partiti da poco come terzo team della start list, i corridori della Bora-Hansgrohe si sono ritrovati un incauto pedone sulla strada, ...

