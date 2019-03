Terremoto di Amatrice | c' è un fantasma sotto la faglia L' Ingv | «La roccia si è abbassata»

Colosseo - scoperta la faglia che causò il Terremoto del 443 d.C : è la stessa di Amatrice : È una notizia molto interessante quella che è stata riportata in queste ore da tutti i media nazionali, e relativa ad una scoperta scientifica che individua nel sistema di faglie che attraversa il Monte Vettore il principale indiziato per il violento terremoto che colpì la capitale nel lontano 443 d.C. Stiamo parlando di un'epoca abbastanza antica, precisamente del V secolo. Allora, Roma fu sconvolta da un violento sisma, e parti degli edifici ...

Terremoto Amatrice : l’ex sindaco Sergio Pirozzi rinviato a giudizio per il crollo di una palazzina : “Finalmente, dopo un anno dalla spettacolare notifica dell’avviso di fine indagini in piena campagna elettorale, la procura ha preso le sue decisioni sull’inchiesta a mio carico, relativa al crollo di una palazzina di Amatrice avvenuta la notte del 24 agosto 2016, durante il Terremoto che ha distrutto il paese“. Lo dichiara in una nota Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice, sulla richiesta di rinvio a giudizio nei suoi ...