Termini Imerese | sette anni di cassa integrazione e imprenditori inaffidabili

Così si è spezzato il sogno di lavoro e prosperità di Termini Imerese : E Così, in una tiepida e ventosa mattina di marzo, si azzera il futuro di Termini Imerese. I dipendenti avrebbero dovuto produrre componenti per auto elettriche e invece stamane nello stabilimento ...

Da Sicilfiat agli arresti di Blutec : la parabola triste di Termini Imerese : Nato nel 1970, lo stabilimento ha prodotto modelli cardine per la Fiat: Cinquecento, 126, Panda e Tipo fino a superare quota tremila dipendenti. Dopo gli Anni Novanta la crisi e il tracollo del polo dell’auto più a Sud dello Stivale. Tra promesse evanescenti, tentativi di salvataggio e il fallimento del sogno di riconversione culminato negli arresti dei vertici di Blutec, la società che nel 2015 lanciò la sfida della ...

Arrestati presidente e ad della Blutec - la società che ha rilevato la Fiat di Termini Imerese : Scattano gli arresti domiciliari per Roberto Ginatta e Cosimo di Cursi, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Blutec, la società che ha rilevato, e doveva riconvertire, l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese. L'accusa è di malversazione ai danni dello Stato. Contestualmente, è stato emesso un decreto di sequestro preventivo dell'intero complesso aziendale e delle ...

Ex Fiat Termini Imerese - arrestati i vertici di Blutec : “Sequestro di beni per 16 milioni” : Roberto Ginatta e Cosimo Di Cursi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Blutec, la società che ha rilevato e che attualmente controlla l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, sono stati arrestati con l'accusa di malversazione ai danni dello Stato: avrebbero distratto 16 dei 21 milioni di euro di contributi statali destinati al rilancio della fabbrica per altri scopi. Fiom: "Il grande bluff è stato svelato".Continua a leggere

Ex stabilimento Fiat - Sequestro e arresti per Blutec - che doveva rilanciare Termini Imerese : Avrebbero dovuto produrre componenti per auto elettriche (in particolare per le future versioni a batterie della Doblò e del Ducato) nellex stabilimento siciliano della Fiat, quello di Termini Imerese. E invece questa mattina a varcare i cancelli sono stati i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo: secondo l'ordinanza del gip, lipotesi di reato è malversazione a danno dello Stato. Il presidente del consiglio ...

