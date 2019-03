Tensioni nella maggioranza | ma Salvini rassicura | ' Governo per 5 anni'

Diciotti - Tensioni nella maggioranza M5s a Torino. 2 consigliere : “Siamo all’angolo”. Appendino : “Capisco - ma giunta solida” : Le questioni nazionali agitano la giunta M5s di Torino. Per le consigliere Maura Paoli e Daniela Albano, che già negli scorsi giorni non avevano nascosto il proprio malumore per il voto sull’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, il Movimento di aver tradito il propri valori fondanti. E per quanto la sindaca Chiara Appendino provi a stemperare le tensioni, la situazione non è delle più semplici. “Non mi ha mai entusiasmato ...