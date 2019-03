Tennis | sorpresa a Indian Wells | Djokovic fuori Federer batte Wawrinka Nadal facile

Tennis – Sorpresa nel team di Naomi Osaka : la Tennista giapponese si separa da coach Bajin : Naomi Osaka e coach Sascha Bajin non lavoreranno più insieme: la separazione consensuale arriva via Twitter “Ciao a tutti, non lavorerò più insieme a Sascha. Lo ringrazio per quello che ha fatto e gli auguro ogni bene per il futuro”, poche e semplici parole, asciutte e dirette. Con lo stile diretto che la contraddistingue, Naomi Osaka ha informato i fan di un particolare cambiamento all’interno della sua carriera: nelle ultime ore è ...