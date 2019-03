Tennis | Indian Wells | cadono i numeri 1 | fuori Djokovic | Osaka e Halep

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Djokovic/Fognini colpiscono ancora e volano in semifinale. Vittoria al super tie-break contro Rojer/... : 'La strana coppia' colpisce ancora: il n.1 del mondo Novak Djokovic, eliminato a sorpresa in singolare, e il nostro Fabio Fognini conquistano la semifinale del

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : fuori Osaka e Halep! Le giovani rampanti si prendono la scena - avanti anche Kerber e Muguruza : Sorprese e battaglie a volontà negli ottavi di finale femminili giocati nella giornata appena trascorsa al WTA Premier Mandatory di Indian Wells. Escono di scena le prime due giocatrici del mondo, la giapponese Naomi Osaka e Simona Halep: se l’una manterrà la vetta del ranking mondiale, l’altra scivolerà almeno al terzo posto, e potrebbe scendere ancora in caso di risultati positivi di altre. Il giorno, in terra americana, comincia ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Djokovic/Fognini colpiscono ancora e volano in semifinale. Vittoria al super tie-break contro Rojer/Tecau : “La strana coppia” colpisce ancora: il n.1 del mondo Novak Djokovic (eliminato a sorpresa in singolare) e il nostro Fabio Fognini conquistano la semifinale del torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). In terra californiana il duo italo-serbo si esalta e supera l’accoppiata formata dall’olandese Jean-Julien Rojer e dal rumeno Horia Tecau con il punteggio di 7-6 (6) 2-6 10-6 in 1 ora e 38 minuti di ...

Tennis - al torneo Indian Wells Djokovic battuto dal numero 39 al mondo : Il tedesco Philipp Kohlschreiber , attuale numero 39 nel ranking mondiale del Tennis, ha battuto Novak Djokovic 6-4 6-4 nel terzo turno del BNP Paribas Open Indians Wells, eliminandolo a sorpresa dal ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati di martedì 12 marzo. Avanzano Rafael Nadal e Roger Federer - eliminato Novak Djokovic : Si è completato nella notte italiana il terzo turno del tabellone maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: sul cemento outdoor californiano si sono disputati gli otto match della parte bassa più quello non disputato ieri per pioggia che vedeva coinvolto il serbo Novak Djokovic ed il tedesco Philipp Kohlschreiber, con quest’ultimo che firma l’impresa di giornata andando a vincere con un duplice 6-4 impronosticabile alla ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati di lunedì 11 Marzo. Osaka - Pliskova e V.Williams agli ottavi : Si completano i match di terzo turno nel torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells. Qualificazione agli ottavi di finale per la numero uno del mondo, Naomi Osaka, che supera in due set l’americana Danielle Collins. Adesso per la giapponese ci sarà una sfida complicata con la svizzera Belinda Bencic, che ben si è comportata con la russa Ekaterina Alexandrova, la quale non è riuscita a ripetersi dopo la vittoria su Caroline ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati lunedì 11 marzo. Alexander Zverev si arrende a Struff e alla febbre - la pioggia cambia il programma : La giornata delle stelle cadenti e della pioggia potremmo definirla quella trascorsa nel Masters 1000 di Tennis ad Indian Wells (Stati Uniti). In terra californiana i match della parte alta del tabellone maschile hanno riservato dei risultati inaspettati e, nel contempo, l’intervento di Giove Pluvio è andato a mutare il programma degli incontri. Play has been suspended for the rest of the evening.#BNPPO19 ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati di domenica 10 marzo. Federer e Nadal sul velluto - Nishikori la spunta al terzo set : Si sono tenuti domenica 10 marzo nel deserto californiano di Indian Wells (Stati Uniti) gli incontri della parte bassa del tabellone maschile, validi per il secondo turno del Masters 1000 in terra americana. C’era attesa per gli esordi dello svizzero Roger Federer e dello spagnolo Rafael Nadal e l’esito ha sorriso ai due campioni. Il rossocrociato, reduce dalla vittoria nell’ATP di Dubai che lo ha portato a quota 100 titoli in ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del tabellone femminile (11 Marzo). Simona Halep agli ottavi - ritiro per Serena Williams : Si sono completati i match del terzo turno nel torneo WTA di Indian Wells, primo Premier Mandatory della stagione. La numero due del mondo Simona Halep prosegue il suo cammino dopo aver superato in due combattuti set l’ucraina l’ucraina Katerina Kozlova, numero 114 del mondo. Nel prossimo turno Halep se la vedrà con la ceca Marketa Vondrousov, che ha sconfitto in rimonta la lettone Jelena Ostapenko dopo una bella battaglia di oltre due ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Fognini/Djokovic volano ai quarti di finale. Sconfitti Bopanna/Shapovalov al super tie-break : Fabio Fognini e Novak Djokovic continuano il loro cammino condiviso nel Masters 1000 di Indian Wells 2019. Nel torneo di doppio sul cemento statunitense, il numero 1 del mondo e il ligure hanno superato 6-4 1-6 10-8 la coppia formata da Rohan Bopanna e da Denis Shapovalov. Una partita estremamente combattuta che ha visto il duo italo-serbo centrare il bersaglio grosso ed accedere ai quarti di finale dove affronteranno i vincenti della sfida tra ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Fabio Fognini eliminato all’esordio - il moldavo Radu Albot lo sconfigge in due set : Finisce subito l’avventura di Fabio Fognini all’ATP Masters 1000 di Indian Wells, e con lui scompare ogni traccia d’Italia in questo torneo. Il ligure esce di scena per mano del moldavo Radu Albot, in grado di sconfiggerlo per 6-0 7-6(4) in quello che è il loro secondo confronto, con il primo che era stato vinto, a Pechino, lo scorso anno, dall’italiano in tre set. Quel che accade nel primo set è molto semplice: Albot al ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in doppio Andreas Seppi e Marco Cecchinato subito out : Dura appena 53 minuti l’esperienza nel tabellone di doppio di Andreas Seppi e Marco Cecchinato nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: la coppia azzurra è stata eliminata al primo turno dalla coppia numero tre del seeding, composta dall’austriaco Oliver Marach e dal croato Mate Pavic, che ha vinto per 6-4 6-0. Nel primo set gli azzurri si salvano al deciding point in apertura, poi fino al sesto game il servizio è dominante- Sul ...

Tennis - Torneo di Indian Wells : Williams batte Azarenka : La numero 2 del mondo e campionessa di Indian Wells nel 2015 Simona Halep ha battuto la ceca Barbora Strycova per la quinta volta in altrettanti scontri diretti in due set per 6-2 6-4 in una partita ...

Tennis - Indian Wells : Venus show con la Kvitova - avanza Djokovic : Esce infatti la testa di serie numero 13, Caroline Wozniacki , sconfitta dalla numero 59 del mondo, la russa Ekaterina Alexandrova 7-5 2-6 7-5. Alexandrova, al primo torneo Premier Mandatory in ...