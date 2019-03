ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) “Mi sembra che Conte,dopo, sia perdendo quella collocazione terza che aveva scelto all’inizio tra Lega e M5s. Conte, in realtà, si stadi più sui 5 Stelle senza avere il coraggio di dirlo. Siamo alla commedia degli equivoci”. Sono le parole del deputato Pd, Piero, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale.“Sulla Tav” – continua – “la posizione del governo gialloverde può essere così riassunta: la Tav forse si fa, la Tav forse non si fa, l’importante è non dire quello che si farà. Francamente questo è inaccettabile. Si stanno prendendo in giro gli italiani, perché dei due vicepresidenti del Consiglio c’è sicuramente uno che sta mentendo e sta ingannando i cittadini. Il presidente del Consiglio, a sua volta, per un verso dice che bisogna ridiscutere l’opera, per ...

Cascavel47 : Tav, Fassino (Pd): “Conte? Ogni giorno sempre di più si sta schiacciando sul M5s ma non ha il coraggio di dirlo”… - italianaradio1 : Tav, Fassino (Pd): “Conte? Ogni giorno sempre di più si sta schiacciando sul M5s ma non ha il coraggio di dirlo” - TutteLeNotizie : Tav, Fassino (Pd): “Conte? Ogni giorno sempre di più si sta schiacciando sul M5s ma non ha… -