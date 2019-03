Strambissimo Huawei Mate 30? Brevetto display secondario FOTO

optimaitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Ancora non non sono stati presentati iP30, che però riusciamo tranquillamente ad immaginare (non è difficile fare una ricostruzione di tutti i rumors emersi a partire dagli scorsi mesi per farsi un'idea dei prodotti che vedremo lanciare il prossimo 26 marzo a Parigi). Un oggetto in gran parte sconosciuto sarà il30, afferente ad una serie che si è sempre distinta, ed è riuscita spesso a fare meglio della linea P, perfezionandone alcuni tratti.Stando a quanto riportato da 'letsgodigital.org', il produttore cinese avrebbe depositato il 28 novembre 2018 presso un conosciuto studio legale di Berlino unmolto particolare, poi pubblicato il 28 febbraio di quest'anno presso l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office) e l'OMPI (World Intellectual Property Office), ragion per cui taleverrà salvaguardato a livello mondiale, e non soltanto ...

